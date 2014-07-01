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В Тюмень прилетели 135 страусов

1 июля 2014, 17:57
Почти полторы сотни молодых африканских страусов прибыли в наш город рейсом Москва — Тюмень.

В аэропорту «Рощино» экзотических переселенцев из села Губино, что под Липецком, проверили инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Как рассказывают в пресс-службе управления, птиц привезли индивидуальному предпринимателю Демченко возглавляющей фермой «Тюменский страус».

«Страусиная ферма была организована в селе Чикча Тюменской области в 2009 году. Основные направления хозяйства — выращивание и разведение черного африканского страуса с целью получения мяса, кожи, ценного жира и перьев, а также для дальнейшей продажи молодняка», — говорят в Россельхознадзоре

#Новости#Россельхознадзор#Дарья#Общество
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