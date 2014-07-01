В Тюмень прилетели 135 страусов

«Страусиная ферма была организована в селе Чикча Тюменской области в 2009 году. Основные направления хозяйства — выращивание и разведение черного африканского страуса с целью получения мяса, кожи, ценного жира и перьев, а также для дальнейшей продажи молодняка», — говорят в Россельхознадзоре