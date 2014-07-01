Любила шубы больше, чем свободу

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Дымчевская восемь раз была судима за кражи и грабежи, но на путь исправления так и не встала. Воровство стало образом ее жизни. Она крала даже во время беременности, да и рождение сына не остановило женщину от криминального промысла.
17 января текущего года мировой суд осудил Дымчевскую по ст. 158 УК РФ к 6 месяцам лишения условно с испытательным сроком 1 год. Через пять дней после этого женщина совершила несколько краж.
22 января текущего года тюменка, находясь в одном из лечебно-диагностических центров, воспользовалась отсутствием гардеробщицы и похитила из гардеробной три норковых шубы общей стоимостью 240 тысяч рублей. 4 февраля Дымчевская в торговом павильоне украла у продавца шубу за 110 тысяч рублей, когда та ненадолго отлучилась с рабочего места. Позднее, уже в ходе следствия, полицейские нашли похищенную у продавца шубу и вернули ей.
А 18 февраля рецидивистка заявилась в Тюменскую государственную медицинскую академию. Там она у одной из аудиторий похитила дубленку и сумку студентки, которая оставила свои вещи и зашла в аудиторию сдавать экзамен. С похищенными вещами Дымчевская попыталась выйти из академии, но была остановлена охранником. Он заподозрил неладное и вызвал полицию. Вскоре подошла и студентка и опознала свои вещи.
Суд, признав Ларису Дымчевскую виновной по п. «в» ч.2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), назначил ей три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют серию краж, совершенных Дымчевской у покупательниц в магазинах.
Девятимесячный сын осужденной находится на воспитании у ее сожителя — отца ребенка.