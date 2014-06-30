На Туре не нашли тело пропавшего пловца

Накануне тюменские спасатели работали на Туре в районе парка «Заречный». По словам очевидцев, мужчина, как выяснилось позже 1982 года рождения, пропал с поля зрения посередине реки. Поиски результата не дали, течение усложнило задачу. Добавим, что купаться здесь запрещено, но горожане нередко нарушают этот запрет.
В Падерино на местном озере также последним стал заплыв для мужчины средних лет, сообщает ТОСЭР.
А в Тобольском районе в кооперативе «Садовод» водолазы Тобольского отряда «ТОСЭР» подняли на поверхность водоема тело мужчины 1990 года рождения. Как пояснила родственница утонувшего, 28 июня он отправился купаться. Вещи молодого человека лежали на берегу, а вот его самого она обнаружить не смогла.
В Ялуторовском районе, на озере «Калачик» близ села «Памятное» мужчина 1962 года рождения после очередного погружения под воду не вынырнул.
И сегодня водолазная группа «ТОСЭР» отправилась в село Бачелино Ялуторовского района на реку Тобол. Там, как сообщили в полиции, 28 июня, находясь у реки, без вести пропал мужчина 1952 года рождения. Работа водолазов усложняется тем, что на Тоболе сильное течение, иной раз даже судно проблематично заякорить.
Уважаемые граждане, спасатели призывают вас быть внимательными к собственной безопасности. Будьте благоразумны, отдыхая у воды, не нарушайте правил поведения на водоемах, не рискуйте собственной жизнью. Берегите себя и своих близких. Предупрежден — значит вооружен.
Напомним, в купальном сезоне-2014 разрешено купаться в Тюмени в пяти водоемах: в прудах Утином, Лесном и Южном, в озерах на Верхнем бору и на Липовом. Именно эти площадки оборудованы спасательным инвентарем.