На Туре не нашли тело пропавшего пловца

И сегодня водолазная группа «ТОСЭР» отправилась в село Бачелино Ялуторовского района на реку Тобол. Там, как сообщили в полиции, 28 июня, находясь у реки, без вести пропал мужчина 1952 года рождения. Работа водолазов усложняется тем, что на Тоболе сильное течение, иной раз даже судно проблематично заякорить.