Корь: число заболевших растет, прививаться хотят не все

Если вы опасаетесь за свое здоровье и не хотите стать переносчиком вируса, врачи настоятельно советуют: проверьте свой имунный статус! Для этого нужно поискать в своей медицинской карточке сведения о прививках или о перенесенной болезни. Можно также обратиться за информацией в прививочный кабинет в поликлинике по месту жительства. Если же вы не можете выяснить, были ли вы привиты, лучше перестраховаться. Получить вакцину сейчас по эпидпоказаниям может каждый тюменец независимо от возраста.