Корь: число заболевших растет, прививаться хотят не все

С 8 мая в Тюмени зарегистрировано 38 случаев заболевания корью — таковы официальные данные Роспотребнадзора. Среди заболевших — 11 взрослых от 21 до 49 лет и 27 детей, 12 из которых еще нет года.
Как рассказал сегодня на пресс-конференции глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо, сейчас установлено 47 очагов распространения инфекции, контактировало с больными почти 8 тысяч человек. Главная задача — убедить этих людей, а заодно и всех тюменцев в необходимости привиться от заразнейшего заболевания, ведь только это поможет предотвратить его дальнейшее распространение.
«Сейчас созданы специальные медицинские комиссии, которые пересматривают все медотводы и отказы от прививок», — рассказала Галина Шарухо. Особое внимание уделяют здоровью учителей, врачей: те, кто не хотят прививаться, но и не имеют справок о прививках, должны сдать кровь и подтвердить, что у них есть иммунитет к кори. Нескольких студентов-медиков, не сумевших доказать свою устойчивость к болезни, уже не допустили до практики, рассказала Шарухо. Мера эта суровая, но необходимая, тем более что среди заболевших есть и студент-медик.
Пока в тюменских лечебных и образовательных учреждениях не введен карантин по кори, его возможность специалисты обсудят сегодня, но Галина Шарухо уверена: в первую очередь нужно думать не о запретительных, а о профилактических мерах. Так или иначе вирус кори будет появляться на территории области снова и снова, и только от появления на его пути непривитых граждан будет зависеть, перерастут ли единичные случаи в эпидемию.
Если вы опасаетесь за свое здоровье и не хотите стать переносчиком вируса, врачи настоятельно советуют: проверьте свой имунный статус! Для этого нужно поискать в своей медицинской карточке сведения о прививках или о перенесенной болезни. Можно также обратиться за информацией в прививочный кабинет в поликлинике по месту жительства. Если же вы не можете выяснить, были ли вы привиты, лучше перестраховаться. Получить вакцину сейчас по эпидпоказаниям может каждый тюменец независимо от возраста.
Помните: корь — коварное заболевание. Оно начинается отнюдь не с сыпи, а с симптомов, похожих на простуду: повышения температуры тела до 38–39 градусов, насморка, кашля. На нёбе появляются мелкие красные пятна, на слизистой щек — белесоватые пятна с красной каемкой. При этом уже в первые дня больной очень заразен. Особенно подвержены риску заражения маленькие дети и беременные женщины. Опасные осложнения — до летального исхода — грозят, в первую очередь, детям до пяти лет и взрослым старше 20.