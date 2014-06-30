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Будьте внимательны к деньгам, «случайно положенным» на счет телефона

30 июня 2014, 12:02
В Тюмени мошенники рассылают смс-сообщения с просьбой вернуть деньги, «случайно положенные» на счет абонента, сообщает городская прокуратура.

«В пятом часу утра 28 июня одной из жительниц Тюмени пришло смс-сообщение с незнакомого номера. В нём говорилось о зачислении на её счёт платежа в сумме 250 рублей. При этом на телефон сообщение о поступлении данной суммы не пришло. Вечером того же дня тюменке поступило вежливое сообщение с просьбой вернуть „случайно положенные“ на её счет деньги. Женщина связалась с оператором сотовой связи и выяснила, что 250 рублей на её счет не зачислялись», — сообщает ведомство.

В случае поступления подобных сообщений гражданам необходимо проявлять бдительность и ни в коем случае не переводить денежные средства незнакомым людям. Если кто-то уже пострадал от действий мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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