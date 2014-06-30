Армия против наркотиков

Как сообщают в ведомстве, при осуществлении правового информирования военными прокурорами применялись разнообразные формы информирования: беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы с использованием технических средств и возможностей.
Такая работа прошла не только в войсках ЦВО, но и в подразделениях и частях ВВ МВД РФ, Пограничных органов ФСБ России и других воинских формированиях с охватом всех категорий военнослужащих.
В помощь командованию воинских частей в профилактических занятиях приняли участие сотрудники ФСКН России и военные медики.