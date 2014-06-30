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Армия против наркотиков

30 июня 2014, 08:36
С незаконным оборотом наркотиком в войсках борется тюменская военная прокуратура. В июне 2014 года в поднадзорных воинских частях Центрального военного округа прошел месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков».

Как сообщают в ведомстве, при осуществлении правового информирования военными прокурорами применялись разнообразные формы информирования: беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы с использованием технических средств и возможностей.

Такая работа прошла не только в войсках ЦВО, но и в подразделениях и частях ВВ МВД РФ, Пограничных органов ФСБ России и других воинских формированиях с охватом всех категорий военнослужащих.

В помощь командованию воинских частей в профилактических занятиях приняли участие сотрудники ФСКН России и военные медики.

#Новости#Военнослужащие#Военная прокуратура#Женя#Общество
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