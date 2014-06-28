Призывников проконсультирует военная прокуратура

«В период весенней призывной компании 2014 г. в целях организации контроля за соблюдением законов в отношении граждан, призываемых на военную службу, обеспечения их всеми положенными видами довольствия и соблюдения иных прав совместным приказом военной прокуратуры Тюменского гарнизона и военного комиссариата Тюменской области создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу», — сообщает Военная прокуратура Тюменского гарнизона.