Призывников проконсультирует военная прокуратура

«В период весенней призывной компании 2014 г. в целях организации контроля за соблюдением законов в отношении граждан, призываемых на военную службу, обеспечения их всеми положенными видами довольствия и соблюдения иных прав совместным приказом военной прокуратуры Тюменского гарнизона и военного комиссариата Тюменской области создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу», — сообщает Военная прокуратура Тюменского гарнизона.
По вопросам можете обращаться по телефонам «горячей линии:
военный комиссариат Тюменской области — 8(3452)444273, 444272;
военная прокуратура Тюменского гарнизона — 8(3452)647588, 647624.