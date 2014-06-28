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Призывников проконсультирует военная прокуратура

28 июня 2014, 13:39
Вопросы о военной службе можно задать по телефонам. В Тюмени создан особый центр для разъяснения таких вопросов.

«В период весенней призывной компании 2014 г. в целях организации контроля за соблюдением законов в отношении граждан, призываемых на военную службу, обеспечения их всеми положенными видами довольствия и соблюдения иных прав совместным приказом военной прокуратуры Тюменского гарнизона и военного комиссариата Тюменской области создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу», — сообщает Военная прокуратура Тюменского гарнизона.

По вопросам можете обращаться по телефонам «горячей линии:

военный комиссариат Тюменской области — 8(3452)444273, 444272;

военная прокуратура Тюменского гарнизона — 8(3452)647588, 647624.

#Новости#Военнослужащие#Военная прокуратура#Женя#Общество
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