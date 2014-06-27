Вода в тюменских прудах пригодна для купания

Качество воды в тюменских озерах и карьерах проверил перед началом купального сезона Роспотребнадзор — и не выявил почти никаких проблем.
Комплексную проверку воды провели, как и положено, перед началом купального сезона. Как рассказала сегодня замначальника отдела санитарного надзора управления Надежда Токарева, были осмотрены пруд Лесной, озеро Липовое, озеро Верхнее Кривое, а также муниципальные обводненные карьеры Южный и Утиный.
Напомним, Утиный в этом году был впервые включен в перечень разрешенных для купания водоемов — водолазы убрали со дна мусор, а Роспотребнадзор не нашел в воде ничего опасного.
Нормальная вода оказалась и в карьере Южном, а также в озерах Лесном и Липовом. А вот в озере Верхнее кривое результаты по химическому потреблению кислорода — показателю органического загрязнения — были на грани. Впрочем, специалисты выразили надежду, что проблема эта уже устранена.
В этом году из списка разрешенных для купания водоемов исключили карьеры Войновский и Северный, напомнила Наджеда Токрева: они обмелели, глубина там не дотягивает до метра. Но на всякий случай проверили воду и в них. В Северном никаких патологических нарушений санитарных норм не обнаружили, зато в Войновском зафиксировали превышение по химическому потреблению кислорода.