Вода в тюменских прудах пригодна для купания

В этом году из списка разрешенных для купания водоемов исключили карьеры Войновский и Северный, напомнила Наджеда Токрева: они обмелели, глубина там не дотягивает до метра. Но на всякий случай проверили воду и в них. В Северном никаких патологических нарушений санитарных норм не обнаружили, зато в Войновском зафиксировали превышение по химическому потреблению кислорода.