Тюменцы смогут бесплатно поиграть в гольф

«И для меня и для жителей города этот опыт — экспериментальный. У нас будет возможность понять, приживется ли игра в гольф по месту жительства или нет, как на нее отреагирует население. Сейчас я веду занятия, в основном, с детьми от 7 до 18 лет. Но если будут желающие и постарше, организуем дополнительные группы, — отметил Константин Бажанов.- Департамент по спорту и молодежной политике и федерация гольфа заинтересованы в развитии этого вида спорта в Тюмени. Приходите, пробуйте, учитесь, играйте и, как знать, может, уже в ближайшем будущем кто-то из моих воспитанников добьется серьезных результатов на своих первых соревнованиях».