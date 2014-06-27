Тюменцы смогут бесплатно поиграть в гольф. С июля занятия будут проходить в ДЮЦ «Авангард» (ул. Энергетиков, 46а) каждые вторник и четверг с 10.00 до 11.30 и с 15.00 до 16.30.
С предложением проводить систематические бесплатные занятия для горожан в рамках деятельности спорторганизаторов обратилась в городской департамент по спорту и молодежной политике Федерация гольфа Тюменской области. Учится этой игре или совершенствовать свои навыки тюменцы смогут под руководством опытного инструктора — Константина Бажанова.
В настоящее время Константин ведет набор желающих бесплатно заниматься гольфом. Записаться в группу и узнать более точную информацию о работе спорторганизатора можно по телефону ДЮЦ «Авангард» — 48-54-35.
«И для меня и для жителей города этот опыт — экспериментальный. У нас будет возможность понять, приживется ли игра в гольф по месту жительства или нет, как на нее отреагирует население. Сейчас я веду занятия, в основном, с детьми от 7 до 18 лет. Но если будут желающие и постарше, организуем дополнительные группы, — отметил Константин Бажанов.- Департамент по спорту и молодежной политике и федерация гольфа заинтересованы в развитии этого вида спорта в Тюмени. Приходите, пробуйте, учитесь, играйте и, как знать, может, уже в ближайшем будущем кто-то из моих воспитанников добьется серьезных результатов на своих первых соревнованиях».
Как сообщили в тюменском городском многопрофильном центре, занятия по игре в гольф в Тюмени будут проходить по упрощенной комплексной системе SNAG, разработанной опытными тренерами. SNAG — это хорошо зарекомендовавшее себя во всем мире учебно-тренировочное пособие для начинающих гольфистов. Преимущество этой системы — в портативном и простом в установке и применении оборудовании, которое облегчает задачу найти подходящее место для игры в гольф. Игра становится возможной на любой площадке: в закрытом помещении, на открытом воздухе, на пляже, на снегу, на траве, во дворе. Ко всему прочему при всей своей простоте и доступности гольф развивает координацию движений, подвижность, точный расчет, умение выбирать правильную стратегию, сконцентрироваться на достижении поставленной цели.
Напомним, занятия по различным видам спорта, организованные по месту жительства, проводятся по расписанию, ознакомиться с которым можно на портале «Тюмень — наш дом» в рубрике «Мой спортивный организатор». В расписании возможны изменения. Чтобы избежать недоразумений, стоит заранее созваниваться по указанному в графике номеру телефона и уточнять расписание каждого конкретного спорторганизатора.