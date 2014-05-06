Для выпускников из малоимущих семей собирают вещи

Июнь — пора, когда школьники выпускаются из своих учебных заведений в новую жизнь. К сожалению, не все могут позволить себе нарядиться к выпускному. Центр «Мария» начинает сбор праздничной одежды для ребят из малоимущих семей.