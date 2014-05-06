Для выпускников из малоимущих семей собирают вещи

С 5 мая по 9 июня центр социальной помощи семье и детям «МАРИЯ» проводит традиционную благотворительную акцию «Под звуки нестареющего вальса…». Цель мероприятия — оказать конкретную помощь семьям, нуждающимся в подготовке детей к последнему звонку и выпускному.
От частных лиц и предприятий в течение месяца будут принимать мужскую и женскую праздничную одежду (платья, блузки, юбки, школьную форму, костюмы, галстуки, рубашки…), обувь (туфли, босоножки…).
Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуют сбор и выдачу вещей через «Социальную лавку», принимающую благотворительную помощь по адресу: Тюмень, ул. Ермака, 1 а. Режим работы: вторник — пятница с 10 до 17 часов; обед с 13 до 14.