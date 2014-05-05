Тюменские поисковики поедут в Крым

По словам Кузнечевских, в сентябре поисковики поедут в Черноморский район — территорию, расположенную на крайнем западе Крыма. «Этот тот район, где в одной из бухт лежит затонувшая подводная лодка „Щука“, там шли бои, в апреле местные жители праздновали семидесятилетие освобождения от фашистских захватчиков», — напомнила директор департамента. В планах поисковиков — поработать в архивах, изучить документы и решить вопрос о проведении поисковых операций в этом районе.