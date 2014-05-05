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Контроль над наркотическими препаратами упростят

5 мая 2014, 12:46
Правительство РФ поручило Минздраву и другим ведомствам проработать вопросы доступности наркотических лекарственных средств тяжелобольным россиянам.

Согласно документу, Минздраву России до 22 июля 2014 года поручено определить нормативную потребность в наркотических лекарственных препаратах, исходя из стандартов оказания медицинской помощи.

Кроме того, Минздрав и Минпромторг совместно с ФАНО должны проработать вопрос о производстве наркотических лекарственных препаратов, предусмотрев их дозировки для применения по медицинским показаниям при различных заболеваниях у детей. Также Минздрав, Минобрнауки и ФАНО должны организовать курсы подготовки врачей по проведению адекватной обезболивающей терапии при различных заболеваниях. Соответствующие поручения были даны после рабочего совещания у заместителя председателя правительства Ольги Голодец, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в последнее время проблемы с выдачей наркотических обезболивающих больным раком в РФ вызвали широкий резонанс. Так, в Москве с 12 по 24 марта восемь онкобольных покончили с собой. В феврале стало известно о самоубийстве контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, который также страдал от онкологического заболевания и вовремя не получал необходимых обезболивающих. После этих случаев в начале апреля премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях при сохранении необходимых мер контроля их оборота.

Фото: ocheninteresno.com

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