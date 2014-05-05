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Экскурсии для школьников обернутся субсидиями

5 мая 2014, 15:53
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области предоставляет государственную услугу по возмещению части затрат, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников Тюменской области, субъектам туристской индустрии региона.

30 апреля прошла первая в 2014 году комиссия по отбору претендентов. Туристические фирмы получили субсидию на общую сумму 132 301 руб. Количество перевезенных школьников составило при этом 314 человек.

Напомним, что предоставление субсидий осуществляется в рамках постановления Правительства Тюменской области от 15.11.2010 № 320-п «О порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии Тюменской области». За счет возмещения предпринимателям транспортной составляющей затрат существенно уменьшается стоимость экскурсионной поездки для школьников, сообщает портал департамента.

#Новости#Экскурсии#Департамент инвестиционной политики Тюменской области#Школьники#Женя#Экономика
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