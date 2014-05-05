Экскурсии для школьников обернутся субсидиями

30 апреля прошла первая в 2014 году комиссия по отбору претендентов. Туристические фирмы получили субсидию на общую сумму 132 301 руб. Количество перевезенных школьников составило при этом 314 человек.
Напомним, что предоставление субсидий осуществляется в рамках постановления Правительства Тюменской области от 15.11.2010 № 320-п «О порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии Тюменской области». За счет возмещения предпринимателям транспортной составляющей затрат существенно уменьшается стоимость экскурсионной поездки для школьников, сообщает портал департамента.