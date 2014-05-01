В Комсомольском развесят дома для птиц

В течение марта и апреля мальчишки и девчонки с принимали участие в украшении скворечников. Они научились работать с деревом и акриловыми красками, создавать узоры с помощью трафаретов, а также добавлять к ним рисунки от руки. В итоге на четырех мастер-классах, в которых приняло участие более 30 детей из замещающих семей, было украшено 25 скворечников, рассказывают организаторы акции — областной центр «Семья».