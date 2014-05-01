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В Комсомольском развесят дома для птиц

1 мая 2014, 11:57
Экологическая акция «Скворечник» пройдет седьмого мая в сквере Комсомольский. Участие в ней примут юные тюменцы, живущие в замещающих семьях, и их опекуны.

Экологическая акция «Скворечник» пройдет седьмого мая в сквере Комсомольский. Участие в ней примут юные тюменцы, живущие в замещающих семьях, и их опекуны.

В течение марта и апреля мальчишки и девчонки с принимали участие в украшении скворечников. Они научились работать с деревом и акриловыми красками, создавать узоры с помощью трафаретов, а также добавлять к ним рисунки от руки. В итоге на четырех мастер-классах, в которых приняло участие более 30 детей из замещающих семей, было украшено 25 скворечников, рассказывают организаторы акции — областной центр «Семья».

Седьмого мая ребята смогут не только принять участие в развешивании скворечников на деревьях парка, но и стать героями необычной игровой программы. Для того чтобы найти деревья, на которых расположатся птичьи домики, юным участникам предстоит разгадать множество головоломок и принять участие в конкурсах.

#Новости#Сквер Комсомольский#Дарья#Общество
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