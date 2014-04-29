В Тюмени состоится пикет против алкогольных энергетиков

«Основным потребителем алкогольных энергетиков является молодежь в возрасте от 13 до 19 лет. Согласно статистике, больше половины учеников 9 класса пробовали алкогольные коктейли в банках, а около 90% выпускников школ регулярно употребляют их. Коктейль в банке может иметь крепость от 5 до 12%», — рассказывают молодые активисты.