В Тюмени состоится пикет против алкогольных энергетиков

Молодая гвардия «Единой России» сегодня, 29 апреля, в 13 часов проведёт пикет в поддержку законопроекта «О полном запрете продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков в регионе».
Во время пикета у здания областной думы молодогвардейцы будут раздавать информационные памятки о вреде алкогольных энергетиков, а также собирать подписи в поддержку инициативы о полном запрете продажи алкогольных энергетиков на территории региона.
«Основным потребителем алкогольных энергетиков является молодежь в возрасте от 13 до 19 лет. Согласно статистике, больше половины учеников 9 класса пробовали алкогольные коктейли в банках, а около 90% выпускников школ регулярно употребляют их. Коктейль в банке может иметь крепость от 5 до 12%», — рассказывают молодые активисты.
Пикеты в поддержку запрета вредных напитков сегодня пройдут по всей России в рамках федерального проекта «Я — депутат». Как рассказывают организаторы акции, по инициативе молодогвардейцев в некоторых субъектах федерации уже действует запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.
По итогам пикета молодогвардейцы напишут письмо с обращением председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову, а депутат Тюменской областной думы представит законодательную инициативу в областном законодательном собрании.