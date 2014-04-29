Губернаторы, шерифы и пираты — новые роли пользователей NashGorod.ru

На нескольких столах, накрытых красными скатертями с символикой «Мосигры», развернулись нешуточные баталии. Кто-то соревновался в скорости реакции и эрудированности, кто-то пытался поразить соперника виртуальными выстрелами или унести с острова максимум сокровищ.
«Было интересно поиграть в новые игры, пообщаться с незнакомыми людьми. Впервые была на подобном мероприятии, хотелось бы посещать подобные мероприятия и в будущем. Здорово, что на игротеке есть аниматоры, которые быстро объясняют, что делать. Не нужно каждый раз заглядывать в книжку с правилами — это экономит время. Игра проходит быстрее и динамичнее, чем если бы я играла просто с друзьями. Это приятный способ убить вечер», — поделилась пользователь NashGorod.ru Femyda.
Игротека длилась три часа, и судя по отзывам участников они пролетели незаметно.
Видео: Евгений Котов
Фото: Евгений и Ирина Шаровы