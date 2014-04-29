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Губернаторы, шерифы и пираты — новые роли пользователей NashGorod.ru

29 апреля 2014, 12:32
Азартно и увлекательно провели воскресный вечер тюменцы, которые мужественно преодолели сугробы и добрались до бара FreeRide. Здесь проходила игротека, которую для пользователей NashGorod.ru провела компания «Мосигра».
Сюжет
Тюмень

На нескольких столах, накрытых красными скатертями с символикой «Мосигры», развернулись нешуточные баталии. Кто-то соревновался в скорости реакции и эрудированности, кто-то пытался поразить соперника виртуальными выстрелами или унести с острова максимум сокровищ.

«Было интересно поиграть в новые игры, пообщаться с незнакомыми людьми. Впервые была на подобном мероприятии, хотелось бы посещать подобные мероприятия и в будущем. Здорово, что на игротеке есть аниматоры, которые быстро объясняют, что делать. Не нужно каждый раз заглядывать в книжку с правилами — это экономит время. Игра проходит быстрее и динамичнее, чем если бы я играла просто с друзьями. Это приятный способ убить вечер», — поделилась пользователь NashGorod.ru Femyda.

Игротека длилась три часа, и судя по отзывам участников они пролетели незаметно.

Видео: Евгений Котов

Фото: Евгений и Ирина Шаровы

#Новости#Настольные игры#Тюмень#Ирина#Культура
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