Дверь закрылась, ключи внутри. Что делать?

Но тут есть проблема: спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования могут вскрыть чужую квартиру, только когда человеку грозить опасность, например, за дверью остался не выключенный утюг или открытый кран водопровода или газа, или в квартире маленький ребенок или в помощь пожилым людям. При других вариантах вскрыть двери в жилое помещение могут только различные коммерческие фирмы, причем ответственность за это будет нести хозяин.
В пятницу вечером в одну из квартир многоэтажки в Боровском поселке лез мужчина в форме спасателя. Конечно, это привлекло внимание некоторых зевак, в том числе и журналиста NashGorod.ru. «Спасатели ТОСЭР помогли пенсионерке попасть домой. Как сообщила сама бабушка, ключи она забыла у родственников, благо, второй комплект был дома», — рассказали в службе экстренного реагирования. Специалисты решили не портить двери и пробрались в квартиру через окно. Несмотря на пронизывающий ветер, специалисты в считанные минуты справились с окном и открыли двери изнутри — чему неимоверно рада была старушка.
«Я, как специалист, не советовал бы самостоятельно пробовать проникать в квартиру через балконы и т.п., так как были случаи, когда такие самостоятельные действия приводили к плачевным ситуациям. Однажды мужчина пытался сам забраться на балкон второго этажа, сорвался и упал. В итоге — ушиб спины и перелом руки. Есть и такие случаи, когда ребята самостоятельно пытались залезть через крышу на балкон 9 этажа — слава богу никто не падал, но, оказавшись на козырьке балкона, сил на дальнейшие действия больше не было. Помимо дверей приходилось еще заниматься эвакуацией и смельчаков. Обращайтесь к специалистам, не совершайте необдуманных поступков, берегите себя и своих близких», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь «Тюменской Областной Службы Экстренного Реагирования» Евгений Булкин.
Будьте осторожны и внимательны к замкам и дверям. Не теряйте ключи, не оставляйте их внутри квартиры, даже если вышли на минуту на лестничную площадку.