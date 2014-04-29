Дверь закрылась, ключи внутри. Что делать?

«Я, как специалист, не советовал бы самостоятельно пробовать проникать в квартиру через балконы и т.п., так как были случаи, когда такие самостоятельные действия приводили к плачевным ситуациям. Однажды мужчина пытался сам забраться на балкон второго этажа, сорвался и упал. В итоге — ушиб спины и перелом руки. Есть и такие случаи, когда ребята самостоятельно пытались залезть через крышу на балкон 9 этажа — слава богу никто не падал, но, оказавшись на козырьке балкона, сил на дальнейшие действия больше не было. Помимо дверей приходилось еще заниматься эвакуацией и смельчаков. Обращайтесь к специалистам, не совершайте необдуманных поступков, берегите себя и своих близких», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь «Тюменской Областной Службы Экстренного Реагирования» Евгений Булкин.