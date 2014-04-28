В Тюмени внедряют сервис для жалоб на проблемы в ЖКХ

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своем выступлении сообщил, что в регионе внедряется информационно-аналитическая система «Мониторинг жилищного фонда» — сервис, позволяющий получать всю необходимую информацию в одном месте: об управляющих организациях, о технических характеристиках домов, об оказываемых жилищных и коммунальных услугах, их стоимости. Через систему можно будет подать жалобу в управляющую организацию, при непринятии мер реагирования жалоба автоматически будет адресована системой в орган местного самоуправления и государственную жилищную инспекцию. Сервис будет внедрен до конца текущего года.