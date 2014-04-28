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В Тюмени внедряют сервис для жалоб на проблемы в ЖКХ

28 апреля 2014, 14:13
Система позволит подать жалобу в управляющую компанию, а, если мер не будет принято, в орган местного самоуправления и госжилинспекцию.

Главным вопросом повестки дня заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе 25 апреля, в г. Челябинске стала реализация указа главы государства «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Открывая заседание, полпред Игорь Холманских отметил, что проблемы в сфере ЖКХ занимают лидирующие позиции среди вопросов, волнующих граждан. Эта тема касается практически каждого и особо она обострилась в последнее время.

«За отопительный период 2013 — 2014 годов в Уральском федеральном округе произошло 3645 нештатных ситуаций. Перебои с предоставлением коммунальных услуг коснулись почти 764 тысяч человек. Подумайте об этих цифрах», — обратился полпред Игорь Холманских к губернаторам.

Одной из главных причин высокой аварийности является износ коммунальных систем. По данным за 2013 год, степень износа основных фондов организаций ЖКХ достигла в среднем 66%.

На фоне растущей аварийности финансирование замены ветхих сетей ежегодно снижается. Сегодня объем капитальных вложений, направленных на модернизацию сетевого хозяйства, не превышает 8%, заложенных в тарифах расходов, а частные инвестиции в данный сектор минимальны.

В своем выступлении полпред подчеркнул, что решить проблемы ЖКХ только за счет бюджетных средств невозможно, их необходимо решать комплексно, в том числе с привлечением частных инвестиций, передает пресс-служба главы тюменского региона.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своем выступлении сообщил, что в регионе внедряется информационно-аналитическая система «Мониторинг жилищного фонда» — сервис, позволяющий получать всю необходимую информацию в одном месте: об управляющих организациях, о технических характеристиках домов, об оказываемых жилищных и коммунальных услугах, их стоимости. Через систему можно будет подать жалобу в управляющую организацию, при непринятии мер реагирования жалоба автоматически будет адресована системой в орган местного самоуправления и государственную жилищную инспекцию. Сервис будет внедрен до конца текущего года.

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