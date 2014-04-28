Открытие летнего сезона по трофи-рейду состоялось

В категории ТР-2 победу одержал экипаж в составе Дмитрия Сустретова и Антона Васильева. Стоит отметить, водитель экипажа Дмитрий совсем недавно получил водительское удостоверение и в соревнованиях по трофи-рейду участвует впервые. Столь успешному старту новичка помогли хорошо снаряженный автомобиль и надежный боевой товарищ — штурман Антон, который имеет большой опыт участия в соревнованиях по трофи-рейду в качестве водителя. В «Солярисе» он впервые выступил в новой для себя ипостаси и весьма успешно.