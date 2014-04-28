Открытие летнего сезона по трофи-рейду состоялось

Как сообщают в МАУ «ТГМЦ», проверить себя на трассе решились 21 экипаж автомобилей и 6 экипажей квадроциклов. Пройти трассу и не увязнуть в грязи российских дорог удалось всем спортсменам, однако 6 экипажей финишировали после окончания отведенного времени и автоматически выбыли из борьбы за призовые места.
Спортсменам на автомобилях предстояло преодолеть трассу трех уровней сложности на выбор. В категории ТР-0 (самая простая) было заявлено 9 экипажей, в ТР-1 (средняя сложность) — 8 автомобилей, на самый сложный уровень ТР-2 было заявлено 4 экипажа.
Трофи-рейдерам предстояло «взять» как можно больше из 27 установленных на маршруте точек. Каждая точка приносила команде определенное количество баллов — чем труднее до нее было добраться, тем больше баллов зачислялось команде.
В категории ТР-0 наибольшее количество очков привез к финишу один из самых опытных экипажей, участвующих в Кубке — Юрий Парк и Андрей Кондаков. Спортсмены имеют большой опыт участия в подобного рода соревнованиях и всегда занимают лидирующие позиции в своей категории.
В категории ТР-1 победил еще один опытный спортивный дуэт — водитель Александр Яснов и штурман Вячеслав Котов, призеры Чемпионата Тюменской области и этапов Кубка России по трофи-рейду.
В категории ТР-2 победу одержал экипаж в составе Дмитрия Сустретова и Антона Васильева. Стоит отметить, водитель экипажа Дмитрий совсем недавно получил водительское удостоверение и в соревнованиях по трофи-рейду участвует впервые. Столь успешному старту новичка помогли хорошо снаряженный автомобиль и надежный боевой товарищ — штурман Антон, который имеет большой опыт участия в соревнованиях по трофи-рейду в качестве водителя. В «Солярисе» он впервые выступил в новой для себя ипостаси и весьма успешно.
В заезде квадроциклов наибольшее количество очков собрал впервые заявленный в этом классе тандем Константина Михайлова и Андрея Ачиновича, ранее успешно выступающий на соревнованиях по трофи-рейду на автомобиле.