О двух моделях Средневековья расскажут на публичной лекции

Александр Георгиевич Еманов — доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории Древнего мира и Средних веков ТюмГУ. Лекция, которую он прочтет в «Свободном университете», называется «Медиевстика нашего времени: две модели средневекового прошлого». Речь будет идти о двух диаметрально противоположных оценках «Средних веков» в европейской и американской медиевистике — о великом споре между школой «Анналов» и Американской академией медиевистики.