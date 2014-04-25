О двух моделях Средневековья расскажут на публичной лекции

Александр Георгиевич Еманов — доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории Древнего мира и Средних веков ТюмГУ. Лекция, которую он прочтет в «Свободном университете», называется «Медиевстика нашего времени: две модели средневекового прошлого». Речь будет идти о двух диаметрально противоположных оценках «Средних веков» в европейской и американской медиевистике — о великом споре между школой «Анналов» и Американской академией медиевистики.
Начало лекции — в 14:00. Адрес — проезд Геологоразведчиков 28 а, 5-й этаж. Вход свободный. Напомним, «Свободный университет» — открытая академическая и лекционная площадка. С 2011 года в рамках этой образовательной инициативы проходят публичные лекции и дискуссии. Вход на все «занятия» — бесплатный.