На парковке в Рощино запустили бесплатный wi-fi

Как сообщает Информационно-образовательный центр, на данный момент сеть «ТyumenFree» имеет 87 точек, 57 из которых расположены в Тюмени. В настоящее время ведутся работы по организации доступа на вокзалах других городов области. Помимо этого, регулярно отслеживается эффективность уже имеющихся точек, а также проводится анализ потребностей в других общественных местах.