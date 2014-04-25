На парковке в Рощино запустили бесплатный wi-fi

В Тюмени же изменения произошли в аэропорту «Рощино»: ранее интернет работал только в основном здании, теперь же подключен международный сектор и парковка. Благодаря этому аэровокзал вырвался в тройку лидеров по использованию бесплатного интернета.
Как сообщает Информационно-образовательный центр, на данный момент сеть «ТyumenFree» имеет 87 точек, 57 из которых расположены в Тюмени. В настоящее время ведутся работы по организации доступа на вокзалах других городов области. Помимо этого, регулярно отслеживается эффективность уже имеющихся точек, а также проводится анализ потребностей в других общественных местах.
На данный момент сеть насчитывает более 137 тысяч уникальных регистраций. В среднем, в сутки авторизуется около 3 тысяч пользователей, в некоторые дни отметка поднималась выше 5, 5 тысяч. Скачать список адресов можно на сайте программы «Расширяя горизонты», узнать подробности по номеру телефона: 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.
Фото: v-odesse.net