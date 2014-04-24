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В «Солнечном» научат делать букеты из конфет

24 апреля 2014, 09:44
Бесплатный мастер-класс по изготовлению букета из конфет пройдет в эти выходные в торгово-развлекательном центре «Солнечный».
Сюжет
Тюмень

Получать букеты в подарок приятно любой женщине и девочке, ведь это небольшая порция внимания, которую нам может оказать близкий человек.

Но все же, если вы на все знаменательные даты получаете примерно одинаковые букеты, то эмоции от такого подарка притупляются. Хочется чего-нибудь необычного и милого, и идеальным вариантом будет — букет из конфет.

Букеты из конфет очень эффектно смотрятся на столе и могут быть отличным подарком. Мастер-классы, на которых вас научат делать такие букеты, пройдут в «Солнечном» в пятницу (начало в 19 часов), субботу и воскресенье (начало в 13 часов). Участие бесплатное, по заявке на электронную почту: [email protected]

Всех ждут на 4 этаже, в зоне фуд-корта.

ТРЦ «Солнечный»: Пермякова, 50б.

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