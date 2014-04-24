В «Солнечном» научат делать букеты из конфет

Букеты из конфет очень эффектно смотрятся на столе и могут быть отличным подарком. Мастер-классы, на которых вас научат делать такие букеты, пройдут в «Солнечном» в пятницу (начало в 19 часов), субботу и воскресенье (начало в 13 часов). Участие бесплатное, по заявке на электронную почту: [email protected]