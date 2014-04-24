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В июне тюменцы познакомятся с творчеством трех сибирских театров

24 апреля 2014, 09:44
Большой гастрольный проект «Театральные просторы» ждет тюменцев с 10 по 26 июня. На сцене Тюменского драмтеатра свои спектакли покажут театры Кемерово, Новокузнецка и Томска.
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Тюмень

Тюменский драматический театр в свою очередь порадует жителей сибирских городов постановками по произведениям русских классиков: «Дуэли» Чехова, «Банкроту» Островского, «Крейцеровой сонате» Толстого. Также наш театр покажет премьерные спектакли «Академия смеха», «Китайцы» и «Бог резни».

Проект «Театральные просторы», который по сути представляет собой обменные гастроли, объединит шесть творческих коллективов из Томска, Кемерово, Новокузнецка, Тюмени, Кургана, Магнитогорска.

В гастрольную тюменскую афишу будут включены последние премьеры театров Сибири и наиболее интересные их постановки за последние годы, сообщает пресс-служба Тюменского драматического театра.

10–14 июня у нас сыграет спектакли Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, 16–20 июня — Новокузнецкий драматический театр, 22–26 июня — Томский областной ордена Трудового Красного знамени театр драмы.

Для маленьких зрителей ежедневно будут проходить сказки. За время гастролей тюменские ребятишки увидят спектакли «Маша и Медведь», «Бременские музыканты» и «Чиполлино и его друзья».

В скором времени более подробная информация и сводная афиша гастрольного проекта появится на сайте театра и в социальных сетях.

Билеты на спектакли гастрольного проекта «Театральные просторы» уже в кассе театра: тел. 409–833.

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