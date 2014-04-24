Снег и ветер не отступят до конца недели

Со вчерашнего вечера погода не радует тюменцев: то сильный ветер, то снег. К сожалению, до конца недели возвращения весны ждать точно не стоит: по прогнозу Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед.
По прогнозу гидрометцентра, 25 апреля горожан ждут сильные осадки (мокрый снег), ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с (по югу области — до 16 м/с), температура ночью 0 … +2 С°, днем +2 …+4 С°;
26 апреля ночью и днем — сильные осадки (мокрый снег), ветер северо-западный с порывами до 20 м/с (по югу области — до 25 м/с), температура ночью -2 … -4 С°, днем -1 … +1С°;
27 апреля ночью небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 17 м/с (на юге области — до 20 м/с).
Автомобилистам советуют ограничить поездки, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами на автодорогах.