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Снег и ветер не отступят до конца недели

24 апреля 2014, 17:31
Со вчерашнего вечера погода не радует тюменцев: то сильный ветер, то снег. К сожалению, до конца недели возвращения весны ждать точно не стоит: по прогнозу Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед.
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Тюмень

Со вчерашнего вечера погода не радует тюменцев: то сильный ветер, то снег. К сожалению, до конца недели возвращения весны ждать точно не стоит: по прогнозу Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед.

По прогнозу гидрометцентра, 25 апреля горожан ждут сильные осадки (мокрый снег), ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с (по югу области — до 16 м/с), температура ночью 0 … +2 С°, днем +2 …+4 С°;

26 апреля ночью и днем — сильные осадки (мокрый снег), ветер северо-западный с порывами до 20 м/с (по югу области — до 25 м/с), температура ночью -2 … -4 С°, днем -1 … +1С°;

27 апреля ночью небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 17 м/с (на юге области — до 20 м/с).

Автомобилистам советуют ограничить поездки, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами на автодорогах.

#Новости#Гидрометеоцентр#Тюмень#Дарья#Общество
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