Снег и ветер не отступят до конца недели

Со вчерашнего вечера погода не радует тюменцев: то сильный ветер, то снег. К сожалению, до конца недели возвращения весны ждать точно не стоит: по прогнозу Тюменского гидрометцентра с 25 по 27 апреля в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий — мокрый снег, сильный ветер, местами гололед.

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