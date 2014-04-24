Счастливая история собаки Норы

И вот недавно в приют позвонили люди и сказали, что увидели объявление о пристройстве собаки, которая по фото очень похожа на их пропавшее животное. Ждать позвонившие не смогли, отпросились с работы и приехали в приют в тот же день. Хозяева и собака друг друга узнали, очень все обрадовались. Оказалось, что кличка ее Нора, ей уже 10 лет и она убежала со двора дома по улице Игримская, испугавшись грозы. Так как собака никогда на улицу не выходила, то найти дорогу домой, оправившись от испуга, не смогла и сидела на дороге, боясь куда-то идти. Хозяева собаки все это время ее помнили, другого питомца не заводили и искали потеряшку своими силами. Сюжета по ТВ и фото на сайтах они не видели.