Счастливая история собаки Норы

Недавно просидевшая почти год в приюте для бездомных животных «Лучший друг» собака Венера вернулась к своим прежним хозяевам.
И вот недавно в приют позвонили люди и сказали, что увидели объявление о пристройстве собаки, которая по фото очень похожа на их пропавшее животное. Ждать позвонившие не смогли, отпросились с работы и приехали в приют в тот же день. Хозяева и собака друг друга узнали, очень все обрадовались. Оказалось, что кличка ее Нора, ей уже 10 лет и она убежала со двора дома по улице Игримская, испугавшись грозы. Так как собака никогда на улицу не выходила, то найти дорогу домой, оправившись от испуга, не смогла и сидела на дороге, боясь куда-то идти. Хозяева собаки все это время ее помнили, другого питомца не заводили и искали потеряшку своими силами. Сюжета по ТВ и фото на сайтах они не видели.
Теперь Нора, как и прежде, охраняет свой двор, ловит солнечных зайчиков и отзывается на зов «кыс-кыс» (такая у нее была смешная привычка). Всем бы хозяевам такую преданность, любовь к своему питомцу и неутомимость в поиске.
Ну а мораль истории такова: владельцам собак стоит помнить одну простую вещь — любого потерявшегося домашнего питомца смогут сразу вернуть домой нашедшие его люди, если на ошейнике животного будет адресник (гильзочка с запиской об адресе), жетон с гравировкой, примотанная скотчем записка с телефоном хозяина или просто написанный от руки номер телефона на внутренней стороне ошейника. Такой теперь есть у Норы, советуют завести его и всем ответственным хозяевам, не желающим расставаться надолго со своими собаками и кошками.