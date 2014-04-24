Размер пособия по безработице планируют увеличить

Численность высококвалифицированных иностранных специалистов, получивших разрешение на работу, власти предполагают увеличить с 11,8 тысяч до 23,5 тысяч человек. Более чем в два раза будет сокращена доля иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, с 60% до 25%.