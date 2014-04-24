Размер пособия по безработице планируют увеличить

Как следует из новой редакции госпрограммы «Содействие занятости населения», которую разработало министерство труда, размер пособия вырастет до величины прожиточного минимума.
Кроме того, к 2020 году планируется увеличить удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости, с 65% до 70% и снизить застойную (более 12 месяцев) безработицу с 12% до 5%.
Численность высококвалифицированных иностранных специалистов, получивших разрешение на работу, власти предполагают увеличить с 11,8 тысяч до 23,5 тысяч человек. Более чем в два раза будет сокращена доля иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, с 60% до 25%.
Общий объем финансирования программы в 2013 — 2020 годах составляет 671,8 миллиарда рублей. Об этом пишет «Лента. Ру».
Фото: lenta.ru