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Размер пособия по безработице планируют увеличить

24 апреля 2014, 09:40
Повысить максимальный размер пособия по безработице планируют к 2020 году.
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Тюмень

Как следует из новой редакции госпрограммы «Содействие занятости населения», которую разработало министерство труда, размер пособия вырастет до величины прожиточного минимума.

Кроме того, к 2020 году планируется увеличить удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости, с 65% до 70% и снизить застойную (более 12 месяцев) безработицу с 12% до 5%.

Численность высококвалифицированных иностранных специалистов, получивших разрешение на работу, власти предполагают увеличить с 11,8 тысяч до 23,5 тысяч человек. Более чем в два раза будет сокращена доля иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, с 60% до 25%.

Общий объем финансирования программы в 2013 — 2020 годах составляет 671,8 миллиарда рублей. Об этом пишет «Лента. Ру».

Фото: lenta.ru

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