Плитка в Тенистом: завели уголовное дело

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Тенистый». Ее материалы направлены в органы предварительного расследования и в связи с выявленными нарушениями возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее на сайте NashGorod. Ru была опубликована статья «Положили на совесть? В Тенистом крошится плитка». По информации службы заказчика ЛАО виновна в проведении некачественных работ омская подрядная организация «Профи Плюс». Стоимость работ по благоустройству сквера Тенистый составила около 26 миллионов рублей, с учетом детского игрового комплекса и других малых архитектурных форм. А вот демонтаж и монтаж плитки обойдется в 4,5 миллиона рублей.
В прокуратуре Ленинского административного округа заверили, что наша информация направлена руководителю Управы Ленинского АО для решения вопроса об обращении с исковым заявлением к исполнителю работ о возмещении денежных средств.