Плитка в Тенистом: завели уголовное дело

Напомним, ранее на сайте NashGorod. Ru была опубликована статья «Положили на совесть? В Тенистом крошится плитка». По информации службы заказчика ЛАО виновна в проведении некачественных работ омская подрядная организация «Профи Плюс». Стоимость работ по благоустройству сквера Тенистый составила около 26 миллионов рублей, с учетом детского игрового комплекса и других малых архитектурных форм. А вот демонтаж и монтаж плитки обойдется в 4,5 миллиона рублей.