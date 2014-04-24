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Плитка в Тенистом: завели уголовное дело

24 апреля 2014, 17:01
За нарушение выполнения работ по благоустройству в сквере «Тенистый» возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Тенистый». Ее материалы направлены в органы предварительного расследования и в связи с выявленными нарушениями возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее на сайте NashGorod. Ru была опубликована статья «Положили на совесть? В Тенистом крошится плитка». По информации службы заказчика ЛАО виновна в проведении некачественных работ омская подрядная организация «Профи Плюс». Стоимость работ по благоустройству сквера Тенистый составила около 26 миллионов рублей, с учетом детского игрового комплекса и других малых архитектурных форм. А вот демонтаж и монтаж плитки обойдется в 4,5 миллиона рублей.

В прокуратуре Ленинского административного округа заверили, что наша информация направлена руководителю Управы Ленинского АО для решения вопроса об обращении с исковым заявлением к исполнителю работ о возмещении денежных средств.

#Новости#Прокуратура#Уголовное дело#Тюмень#Саша#Общество
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