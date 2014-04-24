МЧС и епархия будут сотрудничать

В торжественной обстановке, в присутствии прихожан митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и начальник ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Юрий Алёхин подписали документ о сотрудниечтве. В приветственном слове Митрополит Димитрий заявил, что сотрудничество с МЧС продолжается долгие годы. Оно проявляется во взаимопомощи и поддержке в проведении больших церковных мероприятий, в создании добровольных пожарных команд, в работе с населением. «Соглашение, которое мы подпишем сегодня, очертит границы нашего сотрудничества и укажет направления деятельности на благо населения области», — передает его слова пресс-служба МЧС.
Юрий Алёхин отметил, что в рамках соглашения работа будет проводиться во всех православных приходах области. «Мы спасаем людей, а священнослужители борются за их души. Именно духовная помощь и наставничество нужны людям, попавшим в чрезвычайные ситуации, и это предусмотрено „соглашением“,- подчеркнул Юрий Николаевич. — Оказание помощи пострадавшим и членам их семей на дому и в стационарных учреждениях, организация пунктов оказания помощи сестрами милосердия, сбора, доставки и распределения гуманитарной помощи и еще много мероприятий, которую выполняют представители митрополии — закреплены в документе, подписанном накануне. Мы уверены, что укрепление сотрудничества даст положительные результаты в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения области».