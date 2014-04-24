МЧС и епархия будут сотрудничать

Юрий Алёхин отметил, что в рамках соглашения работа будет проводиться во всех православных приходах области. «Мы спасаем людей, а священнослужители борются за их души. Именно духовная помощь и наставничество нужны людям, попавшим в чрезвычайные ситуации, и это предусмотрено „соглашением“,- подчеркнул Юрий Николаевич. — Оказание помощи пострадавшим и членам их семей на дому и в стационарных учреждениях, организация пунктов оказания помощи сестрами милосердия, сбора, доставки и распределения гуманитарной помощи и еще много мероприятий, которую выполняют представители митрополии — закреплены в документе, подписанном накануне. Мы уверены, что укрепление сотрудничества даст положительные результаты в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения области».