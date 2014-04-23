В Тюмени пройдет встреча с потомственной ковровщицей

Мастерица в совершенстве владеет секретами ткачества, этому ее с детства обучала мать, известная ковровщица Мавра Шабанова. Она соткала за свою жизнь две сотни ковров и продолжает делать это сейчас невзирая на возраст (83 года). С искусствоведом Натальей Сезевой у нее сложились теплые человеческие отношения, давшие всему авторскому коллективу уникальную возможность наблюдать весь процесс рождения тюменского махрового ковра непосредственно во владениях «волшебницы».