В Тюмени пройдет встреча с потомственной ковровщицей

Встреча с мастерицей, потомственной ковровщицей из Омутинского района Августой Риффель пройдет 25 апреля в Галерее традиционный промыслов и ремесел.
Она приедет в Тюмень специально по просьбе организаторов, чтобы комментировать каталог «Чудо рождения ковра», созданный с ее помощью. Августа Риффель — не просто интересный собеседник и яркая натура, но и хранитель секретов нашего древнего промысла.
Именно она, потомственная ковровщица из села Шабаново Омутинского района стала главным действующим лицом нового, бесценного для культуры региона, издания — электронного каталога «Чудо рождения ковра».
Мастерица в совершенстве владеет секретами ткачества, этому ее с детства обучала мать, известная ковровщица Мавра Шабанова. Она соткала за свою жизнь две сотни ковров и продолжает делать это сейчас невзирая на возраст (83 года). С искусствоведом Натальей Сезевой у нее сложились теплые человеческие отношения, давшие всему авторскому коллективу уникальную возможность наблюдать весь процесс рождения тюменского махрового ковра непосредственно во владениях «волшебницы».
Фотосъемка технологического процесса создания тюменского махрового ковра проводилась в течение года во время экспедиций в село Шабаново, рассказы мастерицы-ковровщицы записывались на пленку и стали основой каталога «Чудо рождения ковра».
Проект реализован благодаря поддержке депутата Тюменской областной думы Евгения Макаренко. Создатели: ГАУК ТО «Центр прикладного творчества и ремесел», куратор проекта: Лариса Чуфистова. Автор-составитель: Наталья Сезёва, доктор искусствоведения, член Союза художников России, член Международной ассоциации искусствоведов (АИС). Фотограф: Валерий Бычков. Дизайн: ЗАО «Дизайн-Лаборатория», Дмитрий Парфёнов, член Союза дизайнеров России.
Напомним, Августа Риффель стала героиней серии фотографий, отмеченных на многих престижных конкурсах регионального и всероссийского уровня. На XII Межрегиональном конкурсе репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова 2013» в номинации «Региональный репортаж», тема «Человек труда», серия фото «Ковровщица» заняла 1 место (автор — Валерий Бычков). На презентации каталога будет представлена выставка тех самых победивших на конкурсах фотографий, представляющих процесс рождения ковра.
Каталоги будут переданы в дар библиотекам, художественным школам и музеям Тюменской области, в учреждения культуры Тюменского района, городов Тобольска, Ишима, Нижневартовска.
Презентация электронного каталога «Чудо рождения ковра» состоится 25 апреля в 15:00 часов в Галерее традиционных промыслов и ремесел по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47 (здание музея ИЗО)
Вход свободный.
Традиционные сибирские ковры являются уникальными произведениями народного искусства. Именно тюменский ковер увековечил В.И. Суриков на знаменитой картине «Взятие снежного городка». Это ковер с длинным ворсом, на котором на черном фоне изображен крупный букет роз и маков в обрамлении пышных листьев и цветочных бутонов.
Технология изготовления ковров вручную является очень трудоемкой: один ковер размером 2*3 м 2–3 ткачихи делают в течение 1,5 ?2 месяцев, поэтому изделие получается достаточно дорогим — от 10–15 тыс. руб. за кв.м.