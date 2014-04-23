Дуров не обещал вернуться

С конца 2013 года Дуров больше не акционер «ВКонтакте» — он продал свою долю (12% акций) генеральному директору «Мегафона» Ивану Таврину, который в свою очередь перепродал акции другому акционеру, Mail. Ru Group, что довела после этого свою долю до 51,99%. Инвестфонд UCP бизнесмена Ильи Щербовича год назад также стал акционером — ему принадлежит 48%. Фонд обвиняли в том, что он приобрел свою долю «незаконным способом», выкупив акции у двоих основателей соцсети. Вслед за появлением новых акционеров в компании разразился скандал: UCP высказал недовольство по поводу создания Дуровым мессенджера Telegram на деньги соцсети и обвинил его в незаконном выводе денег из компании. В связи с этим фонд Ильи Щербовича подал иск в отношении Дурова и Mail. Ru. В ответ Mail. Ru пытается оспорить вхождение UCP в число акционеров.