Дуров не обещал вернуться

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров эмигрировал из России и не собирается возвращаться. Он заявил, что в стране невозможно вести бизнес, а после отказа сотрудничать с властями ему не дадут нормально работать. Но останавливаться Дуров не собирается — к концу года он пообещал запустить новую социальную сеть.
Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров эмигрировал из России и возвращаться не планирует. Ситуацию усугубило его увольнение с должности гендиректора социальной сети и публичный отказ сотрудничать с властями в свете конфликта с Украиной. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на заявление Дурова.
Россия «несовместима с интернет-бизнесом в настоящий момент», полагает Дуров. Неделю назад он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором поведал, что отказался сотрудничать с властями и закрывать страницу блогера Алексея Навального, а также выдавать Федеральной службе безопасности (ФСБ) данные организаторов групп «евромайдана» в социальной сети «ВКонтакте».
После этого Дуров сделал логичный вывод, что у него могут начаться проблемы.
«Я боюсь, что обратного пути уже нет. Я отказался сотрудничать с властями. Они меня недолюбливают», — заявил он.
Накануне «ВКонтакте» сообщила, что полномочия Дурова в качестве генерального директора прекращены, и предложила ему новую должность архитектора социальной сети. Об отставке основателя объявил исполнительный директор компании Дмитрий Сергеев.
С конца 2013 года Дуров больше не акционер «ВКонтакте» — он продал свою долю (12% акций) генеральному директору «Мегафона» Ивану Таврину, который в свою очередь перепродал акции другому акционеру, Mail. Ru Group, что довела после этого свою долю до 51,99%. Инвестфонд UCP бизнесмена Ильи Щербовича год назад также стал акционером — ему принадлежит 48%. Фонд обвиняли в том, что он приобрел свою долю «незаконным способом», выкупив акции у двоих основателей соцсети. Вслед за появлением новых акционеров в компании разразился скандал: UCP высказал недовольство по поводу создания Дуровым мессенджера Telegram на деньги соцсети и обвинил его в незаконном выводе денег из компании. В связи с этим фонд Ильи Щербовича подал иск в отношении Дурова и Mail. Ru. В ответ Mail. Ru пытается оспорить вхождение UCP в число акционеров.
Напомним, что в марте Дуров написал заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив это тем, что не может сработаться с новыми акционерами — фондом UCP, но затем все объяснил первоапрельской шуткой. Однако топ-менеджеры шутку, видимо, не оценили, тем более что заявление так и не было отозвано. Источник «Газеты. Ru» в социальной сети подтвердил, что Дуров не отзывал документов об увольнении и юристы посоветовали топ-менеджерам уволить его, так как 30-дневный срок после написания заявления истек.
Сам Дуров узнал об отставке из СМИ. «У акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы», — написал он на своей странице.
UCP, у которого сложились непростые взаимоотношения с Дуровым, заявил, что решение о его увольнении было принято без согласия фонда и вопрос на совете директоров не поднимался. Ранее UCP неоднократно заявлял о том, что признает важность Дурова для развития соцсети, но высказывал недовольство его политикой в отношении бизнеса компании.
«Как известно, мы не питаем особой симпатии к Павлу Дурову, но считаем абсолютно необходимым соблюдать законные процедуры при корпоративных действиях такой важности. Вопрос о гендиректоре ВК будет рассматриваться на ближайшем совете директоров», — говорится в сообщении фонда.
В UCP считают, что Дуров политизирует ситуацию и представляет себя в роли «мученика», тогда как на самом деле он находится в сложной ситуации из-за поданного на него иска по поводу растраты денег компании.
Дуров действительно уже явно начинает входить в роль политэмигранта.
«Сегодня ВКонтакте переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7 с половиной лет», — написал Дуров на своей страничке.
Участники нефтяного рынка неоднократно называли Илью Щербовича, который владеет UCP, инвестбанкиром, близким к главе «Роснефти» Игорю Сечину. Финансист входит в совет директоров «Транснефти», а также являлся членом советов директоров «Роснефти» и сетевой корпорации ФСК ЕЭС. Другой акционер компании Mail. Ru принадлежит Алишеру Усманову.
В UCP все обвинения Дурова отвергли: «Никакого отношения к государственным органам, ФСБ и прокуратуре мы не имеем. Среди наших соинвесторов и клиентов, к сожалению, нет ни г-на Сечина, ни г-на Усманова».
Дуров не намерен отдыхать в эмиграции — он заявил, что планирует запустить новую социальную сеть уже до конца 2014 года. Скорее всего, она будет создана на основе мессенджера Telegram. «Уже в этом году я приступлю к созданию мобильной социальной сети», — обнадежил своих поклонников основатель «ВКонтакте».
Название нового сервиса пока неизвестно. Как отмечает издание, возможно, это будет один из мессенджеров нового поколения, предлагающий шифрование трафика в целях «защиты пользователей от любопытных глаз» — другими словами, от спецслужб, с которыми у Дурова не сложились отношения.