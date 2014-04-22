Правительство отменило введение соцнорм на воду, газ и тепло

Кроме того, в сфере водоснабжения практически отсутствует перекрестное субсидирование, снижение которого является одной из основных целей введения соцнорм потребления коммунальных услуг. Поэтому, считают в правительстве, установление нормы потребления в сфере водоснабжения сейчас преждевременно.