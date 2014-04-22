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Правительство отменило введение соцнорм на воду, газ и тепло

22 апреля 2014, 12:01
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, отменяющее введение социальной нормы потребления коммунальной услуги по водоснабжению и установление соцнорм потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

В справке к документу отмечается, что результаты реализации пилотных проектов по введению соцнормы потребления электроэнергии показали, что одним из условий успешного внедрения норм потребления коммунальных услуг является оснащенность приборами учета среди большинства потребителей.

«При этом, согласно данным Росстата, по состоянию на 30 июня 2013 года оснащенность квартир и индивидуальных жилых домов индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды составляет 57,5%», — говорится в справке.

Кроме того, в сфере водоснабжения практически отсутствует перекрестное субсидирование, снижение которого является одной из основных целей введения соцнорм потребления коммунальных услуг. Поэтому, считают в правительстве, установление нормы потребления в сфере водоснабжения сейчас преждевременно.

При этом правительство поручило Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Миэнерго и ФСТ до 1 ноября текущего года представить доклад с предложениями о возможности установления соцнормы потребления воды с учетом применения норм потребления электроэнергии и темпов оснащения помещений приборами учета воды.

Для установления норм потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению также необходимо оборудовать жилые помещения приборами учета газа и тепловой энергии, что в настоящий момент требует значительных затрат и не является экономически целесообразным.

#Новости#Отопление#Газоснабжение#Водоснабжение#Социальные нормы#Коммунальные услуги#Женя#Экономика
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