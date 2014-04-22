Ночью в библиотеку — в платье в стиле 20-х

Гости самой большой библиотеки в Тюмени перенесутся почти на столетие назад, в эпоху «Ревущих двадцатых»: будут звучать блюзовые и джазовые композиции; работать литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» и это еще не все.
Также вы побываете на экскурсии по библиотеке, посетите фонды редкой книги и основного книгохранения. Во время путешествия по библиотеке вам предстоит узнать много нового о литературе, музыке, моде, кинематографе, танце, архитектуре 20-х гг.
Кроме этого, на «Библионочи» вы вспомните яркие моменты из истории 20-х гг. и изобразите их в постановочном кадре, научитесь танцевать чарльстон и фокстрот.
Завершится «Библионочь-2014» мини-концертом «В ритме 20-х».
Не забудьте надеть свой лучший костюм и своё самое шикарное платье в стиле 20-х!
Партнеры события: центр музыкального и художественного развития Romantic Sound, «Академия лидерства и бизнеса», молодёжный театр-студия «Буриме», танцевальная студия «Геометрия», модельное агентство стиль-студия «Фактура».
Окончание мероприятия — в 23:20. Приглашают всех желающих, при себе нужно иметь читательский билет или паспорт.
Более подробная информация: http://vk.com/biblionoch_tmn