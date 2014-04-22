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Ночью в библиотеку — в платье в стиле 20-х

22 апреля 2014, 14:13
«Библионочь» пройдет 25 апреля в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (Орджоникидзе, 59). Начало в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Гости самой большой библиотеки в Тюмени перенесутся почти на столетие назад, в эпоху «Ревущих двадцатых»: будут звучать блюзовые и джазовые композиции; работать литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» и это еще не все.

Также вы побываете на экскурсии по библиотеке, посетите фонды редкой книги и основного книгохранения. Во время путешествия по библиотеке вам предстоит узнать много нового о литературе, музыке, моде, кинематографе, танце, архитектуре 20-х гг.

Кроме этого, на «Библионочи» вы вспомните яркие моменты из истории 20-х гг. и изобразите их в постановочном кадре, научитесь танцевать чарльстон и фокстрот.

Завершится «Библионочь-2014» мини-концертом «В ритме 20-х».

Не забудьте надеть свой лучший костюм и своё самое шикарное платье в стиле 20-х!

Партнеры события: центр музыкального и художественного развития Romantic Sound, «Академия лидерства и бизнеса», молодёжный театр-студия «Буриме», танцевальная студия «Геометрия», модельное агентство стиль-студия «Фактура».

Окончание мероприятия — в 23:20. Приглашают всех желающих, при себе нужно иметь читательский билет или паспорт.

Более подробная информация: http://vk.com/biblionoch_tmn

#Новости#Тюменская областная научная библиотека#Тюмень#Ирина#Культура
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