От Чинги-Туры до Тюмени: экскурсия с элементами светодиодного шоу

Субботний променад с тюменской модницей Апполинарией Шешуковой, откроет для Вас страницы истории первого русского города в Сибири, купчиха Валюша Колокольникова откроет секреты накопления семейного капитала и угостит лучшими сортами чая, дама легкого поведения в поисках зажиточного клиента забредет в наш тарантас, и это еще не все…. на набережной реки Туры Вас ожидает светодиодное шоу от участника проекта «Жизнь БЕЗ СТРАХА».