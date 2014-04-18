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От Чинги-Туры до Тюмени: экскурсия с элементами светодиодного шоу

18 апреля 2014, 17:00
«Мастерская Путешествий «Рыжий Слон» предлагает жителям и гостям города окунуться в атмосферу купеческого города во время театрализованной экскурсии «От Чинги-Туры до Тюмени».

Субботний променад с тюменской модницей Апполинарией Шешуковой, откроет для Вас страницы истории первого русского города в Сибири, купчиха Валюша Колокольникова откроет секреты накопления семейного капитала и угостит лучшими сортами чая, дама легкого поведения в поисках зажиточного клиента забредет в наш тарантас, и это еще не все…. на набережной реки Туры Вас ожидает светодиодное шоу от участника проекта «Жизнь БЕЗ СТРАХА».

Ни один участник путешествия не останется без хорошего настроения!

Дата проведения: 19 апреля 2014 г.

Время проведения: 19.00–21.00 ч.

Подробности участия в экскурсии по телефонам: 8(3452)64-01-85, 93-70-88

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#Новости#Шоу#Экскурсии#Женя#Культура
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