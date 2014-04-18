От Чинги-Туры до Тюмени: экскурсия с элементами светодиодного шоу

Субботний променад с тюменской модницей Апполинарией Шешуковой, откроет для Вас страницы истории первого русского города в Сибири, купчиха Валюша Колокольникова откроет секреты накопления семейного капитала и угостит лучшими сортами чая, дама легкого поведения в поисках зажиточного клиента забредет в наш тарантас, и это еще не все…. на набережной реки Туры Вас ожидает светодиодное шоу от участника проекта «Жизнь БЕЗ СТРАХА».
Ни один участник путешествия не останется без хорошего настроения!
Дата проведения: 19 апреля 2014 г.
Время проведения: 19.00–21.00 ч.
Подробности участия в экскурсии по телефонам: 8(3452)64-01-85, 93-70-88
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