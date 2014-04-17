Оформить загранпаспорт будет проще

Пилотный проект по оплате госпошлины на портале уже завершен, в нем участвовало управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Из почти 9 тысяч запросов на оформление загранпаспортов нового поколения пошлина в режиме on-line была оплачена по 1,307 тысячи заявлениям, отмечается в сообщении.