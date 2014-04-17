Оформить загранпаспорт будет проще

Минкомсвязь планирует существенно упростить процедуру оформления российского и заграничного паспортов через портал госуслуг, добавив на портал возможность оплатить госпошлину.
Пилотный проект по оплате госпошлины на портале уже завершен, в нем участвовало управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Из почти 9 тысяч запросов на оформление загранпаспортов нового поколения пошлина в режиме on-line была оплачена по 1,307 тысячи заявлениям, отмечается в сообщении.
Кроме того, министерство намерено упростить процедуру регистрации на портале госуслуг. «Мы разработали систему единой идентификации и упрощенной регистрации, которую запустим в конце второго квартала. Регистрация на едином портале госуслуг будет осуществляться с помощью мобильного телефона или электронной почты. После этого пользователь получит доступ к некоторым самым востребованным услугам», — сказал замглавы министерства Алексей Козырев.
Чтобы расширить возможности учетной записи и получить доступ ко всем услугам портала, нужно будет подтвердить регистрацию в ближайшем уполномоченном многофункциональном центре (МФЦ), почтовом отделении или в специализированных центрах Ростелекома, отмечает Минкомсвязь.
Замминистра сообщил, что в 2014 году количество документов личного хранения будет сокращено за счет документов, выдаваемых органами ЗАГС. Через систему электронного межведомственного взаимодействия структуры начнут предоставлять информацию в электронном виде об актах гражданского состояния. К ним относятся свидетельства о рождении, заключении брака, перемены имени и другие.
Фото: inarod.com