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Коммунисты отметят день рождения Ленина

17 апреля 2014, 13:17
Митингом на Центральной площади города отметят тюменские коммунисты день рождения революционера, основателя СССР Владимира Ленина.

«Митинг, посвященный 144-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина, вождя мирового пролетариата, основателя первого в мире государства рабочего класса, состоится 22 апреля в 12 часов на Центральной площади Тюмени», — рассказывают в РКРП. Напомним, такие митинги коммунисты устраивают каждый год. В прошлом году в нем приняло участие около 70 человек. Говорилось о жизни, теоретической и практической деятельности Ильича. Звучали стихи и песни.

По традиции, по окончании митинга его участники планируют возложить цветы и венки к памятнику Ленину.

Организаторы митинга — коммунисты Тюменского обкома РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и КПРФ.

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