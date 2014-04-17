Коммунисты отметят день рождения Ленина

«Митинг, посвященный 144-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина, вождя мирового пролетариата, основателя первого в мире государства рабочего класса, состоится 22 апреля в 12 часов на Центральной площади Тюмени», — рассказывают в РКРП. Напомним, такие митинги коммунисты устраивают каждый год. В прошлом году в нем приняло участие около 70 человек. Говорилось о жизни, теоретической и практической деятельности Ильича. Звучали стихи и песни.