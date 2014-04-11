nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Яблоки «Гала» могут быть опасными

11 апреля 2014, 11:28
Тюменцев предупреждают: яблоки сорта Гала (Gala) могут быть опасными. Уточняйте производителя продукции и будьте осторожны.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в партии яблок, отобранных на территории Швеции выявлен диметоат — химическое действующее вещество пестицидов. Об этом поступило сообщение по Системе Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), информирует тюменцев местное управление Роспотребнадзора.

На территории Швеции отозвана из оборота партия яблок сорта Гала (Gala), в связи c обнаружением остаточных количеств высокотоксичного вещества диметоат. Данная продукция поставлена компанией P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. (Польша).

В ходе расследования установлено, что основным производителем яблок являются Gospodarstwo Ogrodnicze Grazyna Napiorkowska и Gospodarstwo Sadownicze Przybylski Grzegorz (Польша).

Поставки указанной продукции осуществлялись компаниями P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. и Twoj Owoc Sp.z.o.o. (Польша).

В случае выявления в обороте указанной продукции просьба сообщать в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (тел.: 20-88-24, факс: 20-64-92, электронный адрес: [email protected]).

#Новости#Управление Роспотребнадзора#Яблоко#Роспотребнадзор#Химикаты#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25