Яблоки «Гала» могут быть опасными

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в партии яблок, отобранных на территории Швеции выявлен диметоат — химическое действующее вещество пестицидов. Об этом поступило сообщение по Системе Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), информирует тюменцев местное управление Роспотребнадзора.