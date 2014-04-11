Яблоки «Гала» могут быть опасными

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в партии яблок, отобранных на территории Швеции выявлен диметоат — химическое действующее вещество пестицидов. Об этом поступило сообщение по Системе Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), информирует тюменцев местное управление Роспотребнадзора.
На территории Швеции отозвана из оборота партия яблок сорта Гала (Gala), в связи c обнаружением остаточных количеств высокотоксичного вещества диметоат. Данная продукция поставлена компанией P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. (Польша).
В ходе расследования установлено, что основным производителем яблок являются Gospodarstwo Ogrodnicze Grazyna Napiorkowska и Gospodarstwo Sadownicze Przybylski Grzegorz (Польша).
Поставки указанной продукции осуществлялись компаниями P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. и Twoj Owoc Sp.z.o.o. (Польша).
В случае выявления в обороте указанной продукции просьба сообщать в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (тел.: 20-88-24, факс: 20-64-92, электронный адрес: [email protected]).