Владельцев ретромобилей приглашают на ралли

Первый экипаж стартует в 11:00 от Западно-Сибирского Государственного Колледжа (ул. Рылеева 34) и, пройдя весь маршрут примерно за два часа, прибудет к ЦКиИ «Современник» (ул. Олимпийская 9), где присоединится к выставке ретро-автомобилей, действующей здесь с 12:00. Вы сможете полюбоваться вживую автолегендами, поговорить с их владельцами, и, кроме того, с 13:00 у «Современника» начнется развлекательная программа со зрителями, в которой вы сможете выиграть призы и сувениры от партнеров мероприятия. Завершится все концертной программой при участии группы «the Boredom Breakers», играющей настоящий рок-н-ролл 50-х, вручением призов и торжественным закрытием ралли. Иногородним экипажам помогут с размещением и сопровождением до места старта.