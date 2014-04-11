Владельцев ретромобилей приглашают на ралли

Соревнование проводится по правилам ралли 3-й категории, то есть «штурманское» ралли, которое не требует от водителей каких-то специальных навыков, все что нужно — сориентироваться по легенде и выбрать нужный темп движения. Отличительной особенностью мероприятия от других автоспортивных соревнований является то, что участвовать могут только классические автомобили возрастом 30 и более лет, сообщают организаторы.
К участию приглашаются тюменские и иногородние экипажи. Начало регистрации участников — 3 мая, 9:00 утра. Предварительные заявки можно оставить здесь: retro-tyumen.ru/ралли-заявка. Участие в ралли бесплатное!
Первый экипаж стартует в 11:00 от Западно-Сибирского Государственного Колледжа (ул. Рылеева 34) и, пройдя весь маршрут примерно за два часа, прибудет к ЦКиИ «Современник» (ул. Олимпийская 9), где присоединится к выставке ретро-автомобилей, действующей здесь с 12:00. Вы сможете полюбоваться вживую автолегендами, поговорить с их владельцами, и, кроме того, с 13:00 у «Современника» начнется развлекательная программа со зрителями, в которой вы сможете выиграть призы и сувениры от партнеров мероприятия. Завершится все концертной программой при участии группы «the Boredom Breakers», играющей настоящий рок-н-ролл 50-х, вручением призов и торжественным закрытием ралли. Иногородним экипажам помогут с размещением и сопровождением до места старта.
Ориентировочная программа мероприятия:
8:30 — 9:00 — Прибытие экипажей к точке старта соревнования
9:00 — 10:00 — Регистрация экипажей и команд
10:00 — 11:00 — Инструктаж, расстановка экипажей на старт
10:00 — 11:00 — Регистрация опоздавших или непунктуальных экипажей
11:00 — Начало соревнования, старт первого экипажа
12:00 — Начало работы выставки у «Современника»
13:00 — Начало развлекательной программы у «Современника»
15:00 — 16:00 — ориентировочный финиш последнего экипажа, подсчет результатов
16:00 — 17:00 — Концертная программа
17:00 — Вручение призов, закрытие мероприятия