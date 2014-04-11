Убил женщину и закрыл ее труп в доме

В августе 2013 года в доме, расположенном на улице Колхозной, было обнаружено полуразложившееся тело 60-летней женщины. Его случайно нашли друзья сына убитой, которые пришли к ней домой. Поскольку дверь была заперта, и молодые люди почувствовали неприятный запах, они залезли в дом через окно и обнаружили страшную находку. По результатам проведенных экспертиз установлено, что женщина умерла в результате колото-резанных ранений. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
«Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено, поэтому предварительное следствие приостановили, однако оперативно-розыскные мероприятия продолжались. В результате грамотно проведенных оперативно-следственных мероприятий подозреваемый в совершении убийства был установлен. Им оказался нигде не зарегистрированный 22- летний житель Тюмени. Он во всем признался и рассказал следователям о мотивах и обстоятельствах совершенного им преступления, а также указал место нахождения орудия убийства — ножа, который он пытался уничтожить в печке у потерпевшей», — отметили в пресс-службе тюменского следственного управления.
По словам задержанного, 8 августа 2013 года он вместе с приятелем распивал спиртные напитки в доме у потерпевшей. Между хозяйкой дома и одним из гостей возник конфликт, в результате которого он схватил нож и ударил им потерпевшую несколько раз. От полученных ран женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый и его товарищ забросали тело одеждой и сверху накрыли шкафом. Они сами закрыли дверь дома на ключ и скрылись с места преступления.
В настоящее время разыскивается свидетель данного преступления. Расследование уголовного дело продолжается.