Убил женщину и закрыл ее труп в доме

По словам задержанного, 8 августа 2013 года он вместе с приятелем распивал спиртные напитки в доме у потерпевшей. Между хозяйкой дома и одним из гостей возник конфликт, в результате которого он схватил нож и ударил им потерпевшую несколько раз. От полученных ран женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый и его товарищ забросали тело одеждой и сверху накрыли шкафом. Они сами закрыли дверь дома на ключ и скрылись с места преступления.