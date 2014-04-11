Объединение театров, ДК и филармонии возглавил Бирман

«Сейчас проходят согласования, — рассказала журналистам директор областного департамента культуры Юлия Шакурская. — У Тюменской филармонии, как у структурного подразделения концертно-театрального объединения, будет свой руководитель. Сейчас идет активная работа по завершению реорганизации». Юлия Валерьевна отметила, что у концертно-театрального объединения будет свой фирменный стиль, свое лицо: логотип и так далее.
В Тюменское концертно-театральное объединение вошли Тюменская филармония, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тобольский драмтеатр и ДК «Нефтяник».
В январе Михаил Бирман так комментировал свою возможность назначения на пост руководителя концертно-театрального объединения: «У меня, как у управленца, — системный подход. Мы внедряли в работу филармонии определенные технологии, и сейчас механизм запущен. Эта система работает, хотя и требует корректив каждый год. Например, развиваются информационные технологии, и это требует новых решений маркетинговых задач».
Еще до процесса слияния в самой тюменской филармонии прошла реорганизация. По словам сотрудников, часть нетворческих штатных единиц были сокращены, их функции распределили между оставшимися сотрудниками.
Из неофициальных источников стало известно, Евгений Негинский — бывший директор департамента культуры — возглавляет одно из направлений в новом концертно-театральном объединении.
В самих учреждениях начались сокращения.
Напомним, против объединения культурных учреждений выступали председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и народный артист РФ Евгений Миронов.
Александр Калягин в письме к губернатору Тюменской области выражал опасения, что театры после объединения превратятся в прокатные площадки, которые заполнит дешевая столичная антреприза. «Реорганизовать решили как раз эффективно работающие театры, причем их успешность напрямую связана с тем, что они имеют и творческую и хозяйственную самостоятельность. Но собранные под одну крышу, они потеряют самостоятельность и станут структурами некоего монстра, в чью успешность я мало верю», — писал Александр.
Народный артист РФ Евгений Миронов на заседании президиума Совета по культуре и искусству выражал точку зрения, что объединение театров и филармонии свидетельствует о полном непонимании специфики культурной сферы вообще и об огромной финансовой зависимости сферы культуры от руководства областей. «Можно одним ударом топора разрушить то, что делалось годами. У каждого театра, организации, филармонии своя стратегия, свой зритель, свои задачи, в конце концов, и это очень важно. И вдруг это — раз, и всё», — высказывался народный артист РФ.