Объединение театров, ДК и филармонии возглавил Бирман

Александр Калягин в письме к губернатору Тюменской области выражал опасения, что театры после объединения превратятся в прокатные площадки, которые заполнит дешевая столичная антреприза. «Реорганизовать решили как раз эффективно работающие театры, причем их успешность напрямую связана с тем, что они имеют и творческую и хозяйственную самостоятельность. Но собранные под одну крышу, они потеряют самостоятельность и станут структурами некоего монстра, в чью успешность я мало верю», — писал Александр.