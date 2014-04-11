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Объединение театров, ДК и филармонии возглавил Бирман

11 апреля 2014, 14:26
Руководителем Тюменского концертно-театрального объединения 8 апреля был назначен Михаил Бирман, бывший директор Тюменской филармонии.
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Тюмень

«Сейчас проходят согласования, — рассказала журналистам директор областного департамента культуры Юлия Шакурская. — У Тюменской филармонии, как у структурного подразделения концертно-театрального объединения, будет свой руководитель. Сейчас идет активная работа по завершению реорганизации». Юлия Валерьевна отметила, что у концертно-театрального объединения будет свой фирменный стиль, свое лицо: логотип и так далее.

В Тюменское концертно-театральное объединение вошли Тюменская филармония, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тобольский драмтеатр и ДК «Нефтяник».

В январе Михаил Бирман так комментировал свою возможность назначения на пост руководителя концертно-театрального объединения: «У меня, как у управленца, — системный подход. Мы внедряли в работу филармонии определенные технологии, и сейчас механизм запущен. Эта система работает, хотя и требует корректив каждый год. Например, развиваются информационные технологии, и это требует новых решений маркетинговых задач».

Еще до процесса слияния в самой тюменской филармонии прошла реорганизация. По словам сотрудников, часть нетворческих штатных единиц были сокращены, их функции распределили между оставшимися сотрудниками.

Из неофициальных источников стало известно, Евгений Негинский — бывший директор департамента культуры — возглавляет одно из направлений в новом концертно-театральном объединении.

В самих учреждениях начались сокращения.

Напомним, против объединения культурных учреждений выступали председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и народный артист РФ Евгений Миронов.

Александр Калягин в письме к губернатору Тюменской области выражал опасения, что театры после объединения превратятся в прокатные площадки, которые заполнит дешевая столичная антреприза. «Реорганизовать решили как раз эффективно работающие театры, причем их успешность напрямую связана с тем, что они имеют и творческую и хозяйственную самостоятельность. Но собранные под одну крышу, они потеряют самостоятельность и станут структурами некоего монстра, в чью успешность я мало верю», — писал Александр.

Народный артист РФ Евгений Миронов на заседании президиума Совета по культуре и искусству выражал точку зрения, что объединение театров и филармонии свидетельствует о полном непонимании специфики культурной сферы вообще и об огромной финансовой зависимости сферы культуры от руководства областей. «Можно одним ударом топора разрушить то, что делалось годами. У каждого театра, организации, филармонии своя стратегия, свой зритель, свои задачи, в конце концов, и это очень важно. И вдруг это — раз, и всё», — высказывался народный артист РФ.

#Новости#Филармония#Михаил Бирман#Юлия Шакурская#Тюмень#Концертно-театральное объединение#Ирина#Общество
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