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Десять стран за сто дней: автостоп по-тюменски

11 апреля 2014, 15:01
Встреча с тюменским путешественником Александром Ивановым состоялась в чайном клубе-магазине «Чайная Гавань» 8 апреля. Желающие смогли из первых уст узнать все особенности дальнего автостопного путешествия, в котором побывал тюменец с годовалым ребенком.
Сюжет
Тюмень

Александр вместе с женой Натальей и маленькой дочкой Агафьей за 100 дней посетил 10 стран: Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Камбоджу и Вьетнам. Они ночевали в палатках или просили приюта у местных жителей, самыми гостеприимными, по их словам, оказались узбеки.

Семья Александра завела полезное знакомство даже в Китае. На прощание новый друг подарил им табличку с надписью на китайском языке: «Можно спать бесплатно на полу? У меня есть спальный мешок». С ее помощью путешественники находили себе ночлеги в Поднебесной. «Китайцы не особо интересуются людьми, так как считают, что живут в великой стране. Поэтому для необходимого общения достаточно 10 фраз», — говорит путешественник со стажем.

В буддийском Таиланде семья Ивановых столкнулась с радушными водителями — они охотно «подбирают» автостопщиков, считая, что тем самым улучшают свою карму. А во Вьетнаме путешественников позвал в гости пастор, которого они встретили в церкви. «Можете прямо сейчас кого-нибудь к себе пригласить и к нам тоже приходите», — сказал Александр во время рассказа о гостеприимности посещённых стран.

Как сообщает молодежный пресс-центр «Стрижи», на встрече в «Чайной Гавани» многих пришедших интересовали особенности путешествий с маленьким ребенком. «Как таковых их нет. Важно понимать, что дети являются отражением своих родителей и перенимают их состояния. Если сами родители расслаблены и спокойны во время поездок, они смогут транслировать это состояние и своим детям», — поделился Александр Иванов.

Не было проблем и с гигиеной, так как во всех странах, в которых побывали путешественники, туалеты и душевые бесплатные. Питалась маленькая Агафья тем же, чем и ее родители. «На всякий случай лучше иметь при себе быстро завариваемые каши, они очень выручают в странах со специфичной местной кухней», — делится советом молодая мама Наталья.

Александр Иванов проникся любовью к путешествиям автостопом 14 лет назад, еще в студенчестве. Опираясь на собственный опыт, он дал несколько советов начинающим. Чтобы понять, подходит ли это вам, стоит начинать одному и необязательно уезжать куда-то далеко; нужно брать в дорогу небольшое количество наличных денег, а не хранить их на банковской карте; не надо верить всем мифам о путешествиях автостопом, все гораздо реальнее и проще.

Марина Пермякова Фото Юлии Афанасьевой

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