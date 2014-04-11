Десять стран за сто дней: автостоп по-тюменски

Александр Иванов проникся любовью к путешествиям автостопом 14 лет назад, еще в студенчестве. Опираясь на собственный опыт, он дал несколько советов начинающим. Чтобы понять, подходит ли это вам, стоит начинать одному и необязательно уезжать куда-то далеко; нужно брать в дорогу небольшое количество наличных денег, а не хранить их на банковской карте; не надо верить всем мифам о путешествиях автостопом, все гораздо реальнее и проще.