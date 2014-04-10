Геннадий Лоточкин: Режим светофора на Широтной — Пермякова менять нецелесообразно

— Я согласен с вами. У нас существует много общественных организаций, где, наверное, необходимо объединить вот этих водителей, которые пытаются двигаться по улицам города. У нас есть и район Плеханово, есть и другие места, где можно собраться. Я готов приехать, куда скажут, ради Бога, звоните-пишите, мы пригласим общественные организации, департамент, который занимается молодежью. Нужно убирать это все из города, и все свои умения и силы использовать в каких-то других местах. Давайте будем устраивать какие-то соревнования, я не против, но это все должно быть цивилизовано и не должно мешать населению, особенно в ночное время, и пешеходам, которые пытаются где-то пройти. Те водители, которые пытаются двигаться именно на таких авто, не могут в полной мере обеспечить постоянный контроль за безопасностью дорожного движения. Я считаю, что все это нужно объединить и вывести в нормальный правильный правовой режим. Звоните, мы будем реагировать.