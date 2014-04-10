Геннадий Лоточкин: Режим светофора на Широтной — Пермякова менять нецелесообразно

Елена: Добрый день! Очень много автомобилей паркуется во дворах на газонах и детских площадках, культуры парковки у автовладельцев вообще нет. Сама водитель, бывает долго ищешь место, но на детскую площадку припарковать авто мысли не возникало… Как ваше ведомство борется с такими нарушениями? По дворам полиция, конечно же, не имеет возможности патрулировать. Возможно ли создание сайта, электронной почты, чтобы присылать таких горе-водителей-парковщиков и были бы законные основания для привлечения их к ответственности?
— У нас есть статья 12.19 кодекса РФ об административных правонарушениях, и за размещением ТС на детских, игровых, хозяйственных, спортивных площадках, а также в парках, скверах, на газонах, цветниках и так далее следит и уполномочена рассматривать данные нарушения администрация города Тюмени, а именно — управы. Есть решение Тюменской городской думы от 2008 года № 81 о правилах благоустройства города, согласно которому эту обязанность должны выполнять управы, Госавтоинспекция решений по нарушениям ПДД на дворовых территориях не выносит.
Город растет, охватить все очень сложно. Но мы ваш вопрос направим нашим управам, чтобы они постарались уделять больше внимания этой проблеме.
Михаил: Почему отвратительно работают службы приема телефонных звонков? Например, 794–610. Ваши сотрудники в интервью предлагают звонить по этому телефону и «сдавать» пьяных водителей, а на деле это невозможно сделать. Даже вызвать наряд для оформления ДТП нереально. И почему на оформлении ДТП выезжают специальные группы, которых мало? Почему этого не могут делать обычные сотрудники ГИБДД? Не хватает образования нарисовать схему?
— Я приношу извинения, речь наверняка идет о феврале, тогда у нас был сбой. Работа дежурной части строится на принципе многоканальных телефонов. 794–610 как раз такой телефон. И в феврале у нас были проблемы именно с техникой, мы не могли упорядочить ее работу. В настоящее время вся техническая работа проведена, прием звонков мы привели в порядок, сейчас проблем нет.
Что касается выезда сотрудников ГИБДД, то скажу вот что. Недавно в проблемный снежный день у нас было практически 120 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями. Представляете? 120 машин с одной стороны и 120 машин с другой. И та штатная положенность дежурных частей, которая определена приказом министра внутренних дел, не позволяет пока увеличить количество работников дежурной части. В тот день мы задействовали все наряды, которые работали на маршрутах патрулирования, они занимались замерами на ДТП, оформлением техматериалов и выдачей справок. Мы в любом случае привлекаем наряды ДПС, которые находятся на маршрутах патрулирования там, где есть ДТП, для ускоренного вопроса оформления. Данную работу мы будем проводить и в дальнейшем.
По лицам, которые управляют автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, ребята, звоните 02. Этот звонок обязательно услышат, примут и нам передадут.
Константин: Как ГИБДД, кроме штрафов, борется с ездой по обочинам? Утром и вечером, в часы пик, не видно ни одного экипажа!
— У нас действительно есть такая проблема как езда по обочинам. Но те, кто по ним ездит, наверное, уже получали письма счастья. Мы выставляем технические средства в определенных местах, чтобы фиксировать нарушения правил. Также мы проводим на дорогах профилактику при помощи выставления нарядов. Весь город, к сожалению, охватить нереально. Есть в городе места, в которых складываются ситуации, граничащие с совершением ДТП или травматизмом участников дорожного движения, мы с ними еще поработаем. Я призываю водителей не ездить по обочинам, а уважать друг друга.
Алексей: Хотелось бы узнать, будет ли в этом году проходить акция, подобная прошлогодней, когда люди, которые ездят на мототехнике без прав, но хотят их получить, могли бы в один определенный день, выбранный ГАИ, прибыть на автодром и, сдав экзамен, получить права без обучения? Заранее спасибо за ответ!
— Уважаемые друзья, я вас разочарую. Приказом министра внутренних дел так называемая самоподготовка в Российской Федерации отменена. И теперь, чтобы получить водительское удостоверение, нужно отучиться на ту или иную категорию. Я, честно говоря, не доволен этим решением, но приказ поступил, и мы будем его выполнять. А так я выступаю за то, чтобы те граждане, которые самостоятельно подготовились к сдаче экзаменов, как теоретическому, так и практическому, могли иметь право получить ВУ без обучения. За категорию «А» я был в первую очередь.
Пешеход: Можно что-нибудь сделать со стритрэйсерами (типа уличными гонщиками), тюнерами (заниженная подвеска, слепящий ксенон, спойлеры ни к селу, ни к городу)? Хоть им там асфальтированный клочок земли дать где-нибудь подальше ото всех, чтобы не раздражали водителей и прохожих, не создавали пробок и ненависти?
— Я согласен с вами. У нас существует много общественных организаций, где, наверное, необходимо объединить вот этих водителей, которые пытаются двигаться по улицам города. У нас есть и район Плеханово, есть и другие места, где можно собраться. Я готов приехать, куда скажут, ради Бога, звоните-пишите, мы пригласим общественные организации, департамент, который занимается молодежью. Нужно убирать это все из города, и все свои умения и силы использовать в каких-то других местах. Давайте будем устраивать какие-то соревнования, я не против, но это все должно быть цивилизовано и не должно мешать населению, особенно в ночное время, и пешеходам, которые пытаются где-то пройти. Те водители, которые пытаются двигаться именно на таких авто, не могут в полной мере обеспечить постоянный контроль за безопасностью дорожного движения. Я считаю, что все это нужно объединить и вывести в нормальный правильный правовой режим. Звоните, мы будем реагировать.
В ночное время дежурит достаточно патрулей, которые могут принять меры в отношении ночных гонщиков. Я сам останавливал таких на улице Володарского. По всем мы возбуждали административные производства.
По ксенону есть проблемы определенного характера: нужна техническая экспертиза. С этим мы разберемся в течение этого месяца, меры в отношении ксенона мы примем.
Пешеход: У нас есть или будут ли автокурсы «экстремального вождения»: когда водителя учат, натаскивают на автодроме, как действовать в заносе, как избежать аварии или как вообще предотвратить аварию по вине какого-нибудь идиота?
— Мы неоднократно подчеркивали, что такое учебное вождение должно осуществляться, особенно тех кандидатов в водители, которые через некоторое время станут полноправными участниками дорожного движения. Я считаю, что в тюменских автошколах нужно вводить хотя бы небольшой подобный курс, особенно в зимний период. Отрабатывать так называемый вынос автомобиля с того или иного участка дороги, чтобы будущие водители понимали и знали, как реагировать на ту или иную ситуацию, которая может с ним произойти в любое время в городе Тюмени или на дорогах федерального значения. Я двумя руками за такие курсы, но здесь речь идет о том, чтобы учебные организации добровольно взяли это себе на вооружение и использовали при подготовке кандидатов.
Евгений: Проблема утреннего проезда с улицы Мира на Трактовую. Разрешающий светофор горит очень мало. С дворов идет большой поток машин, выезжающих на Мира в два, а то и в три ряда и даже едут по тротуару. Не раз замечено, что дежурившие на перекрестке сотрудники ГИБДД не обращают на это никакого внимания.
— По тротуару там никто не ездит, потому что там находится наряд. Мы, в основном, пытаемся в первую очередь пропустить улицу Московский тракт, потому что там основная плотность движения в утреннее время. Кроме того, вы знаете, что на этом маршруте у нас установили так называемую систему АСУДД, которая пока тестируется, и она вырабатывает оптимальный режим для прохождения данного участка дороги. Я думаю, что в ближайшее время АСУДД уже «встанет на ноги» и вопрос о движении именно на этом участке транспортных средств будет решен с учетом технической помощи этой системы.
Наталья: Не знаю, относится ли вопрос к вашей компетенции. Где-то в середине декабря меня оштрафовали за превышение скорости. В январе я штраф попыталась оплатить через госуслуги, как это делала ранее, но там службой ГИБДД не были загружены реквизиты. Пришлось платить через банк, и при указании реквизитов я ошиблась в КБК. Дошел штраф или нет, я не проверила, вылетело из головы. Сейчас пришло сообщение о том, что мой штраф не оплачен и передан судебным приставам. Пыталась звонить в ГИБДД на Одесской, 16 по этому вопросу, давали какие-то номера, но до нужного человека так и не дозвонилась.
— Я думаю, что все знают наш сайт (gibdd.ru/r/72/news — прим. ред.). Наталья, напишите свои подробные вопросы на наш сайт, и мы ответим уплачен был штраф или нет и что делать дальше.
Я призываю всех, у кого есть вопросы, касающиеся работы Госинспекции или связанные с регистрацией ТС, обращаться на сайт, мы всегда ответим. На госуслугах тоже были технические неувязки. В настоящее время они решены при помощи Госинспекции и той компании, которая ими занимается, сейчас вопросов нет никаких.
Евгения: Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, светофор с кнопкой для пешеходов на Мельникайте — Дружбы. Там переходит очень мало людей, зато утром пробка скапливается еще задолго до Тарман. И вы обещали поставить блоки там, где машины все время едут по обочине (дорога от Дружбы до совмещенного моста), это хамство продолжается каждый день. Поставьте там блоки или камеры.
— Что касается блоков, от этого вопроса мы не уходим. С наступлением тепла, я думаю, блоки там будут установлены. А по поводу светофора с кнопкой мы посмотрим, проанализируем, и если он там действительно необходим, мы направим информацию в соответствующую управу, чтобы решить данную проблему.
Владислав: Почему сотрудники ГАИ не делают проверок соблюдения водителями правил выезда на полосы для общественного транспорта?
— Наряды в дневное время работают на улице Республики, возбуждают административные материалы в отношении нарушителей, эта работа продолжается. В полной мере охватить весь сегмент мы пока не можем.
Валерий: Здравствуйте! Перекресток улиц Ставропольской и Ленинградской. Со стороны улицы Гастелло стоит знак " Уступи дорогу», а вот со стороны улицы Калинина его почему-то не поставили, и это с момента, когда произвели ремонт дороги. Кто за это отвечает? Спасибо.
— Знаки — это прерогатива муниципального образования, в данном случае — управы Калининского района. Этот вопрос мы запишем, выедем на место, посмотрим и направим информацию главе управы для того чтобы знаки привели в норму.
Андрей: Уважаемый Геннадий Дмитриевич, вопрос о приеме практических экзаменов. Раньше прием практических экзаменов проходил ежедневно на автодроме автошколы ВОА (под Пермяковским мостом). Сейчас по каким-то причинам экзамены проводят в автошколах, там, где проходили обучение, ждать даты проведения экзамена долго, и теряется навык. Неужели нельзя осуществлять прием экзаменов ежедневно, как это было ранее и желательно в выходные дни, хотя бы в субботу?
— С удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что к нам часто поступают письма по этому поводу. По просьбе жителей города и области, которые неоднократно писали о том, что мы учимся в такой-то организации, но почем-то вынуждены ехать в ВОА, мы приняли решение о том, что практические экзамены должны проходить в автошколах, где курсанты проходили обучение. Все это мы обозначили нашим распоряжением и выполнили желание наших кандидатов в водители.
Андрей: Здравствуйте! С уважением отношусь к вашей профессии, но есть ощущение, что порою сотрудники ДПС не обращают внимания на водителей общественного транспорта, просто закрывают глаза. Нередко несоблюдение водителями автобусов и маршрутных такси правил ПДД приводит к аварийным ситуациям и затруднениям на дороге. Все чаще, глядя на то, что происходит на дороге в «час пик», возникает вопрос — откуда вообще у них берутся водительские удостоверения? Перестроится перед самым перекрестком из крайнего левого в крайний правый ряд — в порядке вещей, ведь «пробки» на дорогах возникают не только из-за большого трафика, а в частности вот из таких ситуаций. Какое решение этого вопроса видите вы? Чем могут помочь в его решении рядовые автовладельцы?
— Мы неоднократно через нашу пресс-службу обращались с просьбой всех тех водителей, которые имеют регистраторы, фиксировать нарушения ПДД и направлять нам. Еще недавно у нас 7 водителей автобусов было привлечено к ответственности, сейчас эта цифра увеличилась. Пожалуйста, присылайте нам всю эту информацию, мы будем их привлекать. Кроме того, за 3 месяца 2014 года мы привлекли к ответственности 2900 водителей автобусного парка. В этом деле нужно поучаствовать всем, чтобы заставить водителей стать более дисциплинированными.
Вера: Добрый день, Геннадий Дмитриевич! Почему на перекрестке Малыгина — Мельникайте никогда не бывает инспекторов? В час пик здесь едут кто куда хочет и кому как вздумается, правил и знаков для многих водителей не существует! Пора и здесь камеры видеонаблюдения устанавливать!
— По поводу запрещенного левого поворота с улицы Мельникайте на улицу Малыгина. Я хочу, чтобы водители, которые поворачивают, понимали, что мы ждем их дальше, останавливаем машины. Бывает, что и 10, и 15, и более машин стоят и ждут своей очереди для того, чтобы инспектор возбудил административное производство за нарушение ПДД. Таким образом, мы проводим профилактику.
Я считаю, что если знаки у нас находятся на улично-дорожной сети, значит необходимо их выполнять. Есть проблемы с теми водителями, которые не хотят с этим мириться, они у нас платят штрафы, а те, которые не платят, привлекаются к административному аресту на срок до 15 суток.
Евгений: Скажите, почему убрали пункты разбора ДТП и сделали все в одном месте? Условия отвратительные, писать пришлось в машине, так как не было мест в холле, народу не протолкнуться. Это было в феврале.
— Это было в феврале. В настоящее время мы с вами можем прийти на улицу 50 лет Октября, 63а — 1 этаж, и увидеть, что все инспекторы ДПС находятся в помещениях, сделаны отдельные окошки, кроме этого дополнительно установлены столы, чтобы граждане могли писать объяснения по тому или иному дорожно-транспортному происшествию или правонарушению. Также у нас там имеются образцы того, как надо правильно все написать. Ситуация изменилась. Мы вас услышали в феврале — были такие звонки. Сегодня все сделали так, чтобы было удобно гражданам.
Людмила: Возможно ли установление «лежачих полицейских» в деревне Плеханова? Улицы асфальтировали в 2012 году, через деревню идет сквозное движение в зону отдыха «Плехановский Бор», а так же на дачи «Лесник» и кладбище, скоростной режим не соблюдается. На улице Ковалева находятся ФАП и два магазина, тротуары всегда перекрыты личным транспортом, поэтому приходится пешеходами выходить на проезжую часть. В деревне очень много маленьких детей и стариков! Помогите избежать трагедии! При обращении в управу Калининского округа в 2013 году ответили отказом.
— Есть статья 21 Федерального Закона 196 «О безопасности дорожного движения», и вопросы установления «лежачих» относятся к муниципальных образованиям. Здесь совершенно правильно, что Калининская управа должна была принять решение. Но давайте мы еще раз запишем этот вопрос, еще раз посмотрим, съездим, оценим ситуацию и примем меры, если ситуация аварийная.
Эльвира: Доброго дня, Геннадий Дмитриевич. Не подскажите, ради интереса, почему пост ГАИ по Тобольскому тракту в районе остановки «100-квартирный» закрыт. Третью неделю по субботам ездим на дачу, и обратила внимание.
— С учетом требований наших нормативных документов, этот пост стал малозначимым, потому что чуть дальше открыли объездную дорогу. Я считаю, что пост нужно переносить к той окружной дороге, которая открыта для объезда Тюмени.
Олег 001: Здравствуйте, уважаемый Геннадий Лоточкин! Подскажите, пожалуйста, как вы боритесь с водителями «хамами» и распускающими свои руки на других автолюбителей?
— Действительно, многие водители выясняют отношения при помощи кулаков. Это небольшая категория неадекватных водителей, как мы их называем, которые всегда старались проявить себя именно с помощью агрессии. С этой категорией в Тюмени и Тюменской области борются, был возбужден ряд уголовных дел по случаям, когда водители пытались выяснить отношения с помощью кулаков или биты. Данные лица привлекаются к уголовной ответственности и за порчу имущества, и за нанесения телесного вреда. Если данные факты есть на регистраторах автомобилей, присылайте их к нам, и мы соответствующие документы направим в тот территориальный орган, который будет принимать решение по возбуждению уголовных дел.
Я думаю, что не стоит реагировать, когда хам, который сидит за рулем, пытается выяснить отношения именно вот таким образом, а нужно сразу звонить 02. Подъедет или ГНР, или ППС, или охрана и на месте пресечет действия этого разбушевавшегося водителя. Не надо вступать в пререкания, надо звонить 02.
Олег 001: И есть еще одна проблема. Я живу в 3 Тюменском микрорайоне. Чтобы добраться мне до перекрестка улиц Широтная — Пермякова, мне нужно потратить в утренние часы пик от 30 до 50 минут ежедневно! Потому что едут плотные потоки машин. А все из-за того, что водители едут по крайнему правому ряду, который выезжает сразу же на Широтную в сторону остановки «Тюменский микрорайон». И подъезжая ближе к перекрестку они начинают включать поворотник чтобы их «впустили» в левый ряд. Два раза звонил в ГИБДД чтобы постояли на этом месте и посмотрели… Результата 0! Убедительно прошу вас, отрегулируйте светофоры при выезде с Пермякова. Сделайте пропускаемость хотя бы с 39 секунд до 49. Спасибо.
— Этот светофорный объект имеет пять режимов работы: с 6 до 9, с 9 до 17, с 17 до 21, с 21 до 23 и с 23 до 6 часов. Время работы составляет 105, 117 и 187 секунд. Почти на протяжении целого года мы выводили эти режимы, по одной секунде, по две, по три, и в настоящее время та плотность транспортных средств, которые движутся в этом месте, мне кажется оптимальной. Если мы одну-две секунды уберем, у нас начнется проблема с проездом. Я считаю, что сейчас изменять режим работы светофора нецелесообразно.
Валерий: Я живу не в городе, но в Тюмень езжу часто. Три раза ГИБДД останавливали, всегда были вежливы, обходилось без штрафа. В сельских же районах у них одна задача, создать ситуацию и обязательно оштрафовать. Прячутся, партизанят, противно смотреть. Неужели до сих пор существует план протоколов? В общем то, хотел бы пожелать успехов.
— Спасибо за информацию. Я, наверное, с вами соглашусь, Валерий. У меня лично есть вопросы к определенным районам Тюменской области. Мы все приняли решение, и министры, и начальник ГИБДД РФ, о том, чтобы принимать меры принудительного характера. В 2013 году сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено почти 100 тысяч предупреждений в отношении нарушителей ПДД. В Тюмени эта работа продолжается, по югу где-то мы это поправим, я думаю. В первую очередь инспектор ДПС те нормы, которые нарушил водитель, должен донести при помощи убеждения. И если водитель согласился, ему нужно пожелать счастливого пути и не возбуждать административное производство в отношении того или иного малозначительного нарушения.
Елена: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда в нашем городе дети, да и собственно все пешеходы смогут спокойно ходить по тротуарам. Да, хотя бы по тротуарам. Это просто бедствие какое-то. Машины паркуются прямо на тротуарах — соответственно и проезжают по ним. И не только разные «Газели», разгружающие товар, но и просто частники.
— По поводу транспортных средств, которые прибывают для разгрузки и выгрузки товаров, скажу следующее. Мы советуемся и работаем с предпринимателями, чтобы основной товар завозили именно в ночное время. Что касается транспортных средств, которые находятся на тротуарах с нарушением правил дорожного движения, то у нас работают эвакуаторы. Вот недавно было бедствие в Тюмени, выпали сильные осадки в виде снега, и мы в течение дня вывезли из центра города и с улицы Мельникайте более 70 автомобилей, которые стояли не по правилам. Речь идет о так называемых парковках на тротуарах. Мы работали именно по тротуарам, потому что большое количество людей пыталась пройти по заснеженным дорожкам.