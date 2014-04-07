Тюменцев приглашают отметить Пасху в горах

«В прошлом году мы уже проводили такой турпоход и он очень понравился участникам. В планах размещение на туристической базе, которая больше напоминает санаторий, а также спортивно-развлекательная программа ждет гостей сразу после въезда на территорию парка. В этом году подали заявки семейные пары с детьми, но это не означает, что для любителей путешествий треккинг будет не интересен. Любоваться панорамными видами с вершины Ауш-тау, погулять по Южному Уралу и активно отдохнуть — никому не помешает», — отмечают организаторы треккинга.