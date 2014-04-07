Тюменцев приглашают отметить Пасху в горах

В 180-и километрах от Челябинска расположена известная и почитаемая мусульманами во всем мире — гора Ауш-тау с могилами трех праведников на вершине и святым источником Аулия.
Как сообщают организаторы, треккинг на Ауш-тау является самым простым из всех программ и не требует специальной альпинистской подготовки. Сопровождать команду будет опытный инструктор. Кроме того, в планах посещение церкви Вознесения, которая находится в соседнем поселке.
«В прошлом году мы уже проводили такой турпоход и он очень понравился участникам. В планах размещение на туристической базе, которая больше напоминает санаторий, а также спортивно-развлекательная программа ждет гостей сразу после въезда на территорию парка. В этом году подали заявки семейные пары с детьми, но это не означает, что для любителей путешествий треккинг будет не интересен. Любоваться панорамными видами с вершины Ауш-тау, погулять по Южному Уралу и активно отдохнуть — никому не помешает», — отмечают организаторы треккинга.
Набор в группу продолжается. Отъезд 19 апреля, обратно 20 апреля . дополнительную информацию модно получить на сайте Тюменской региональной федерации альпинизма.
Фото: myotpusk.com