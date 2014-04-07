nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев приглашают отметить Пасху в горах

7 апреля 2014, 11:20
Команда Тюменской региональной федерации альпинизма и «ТрекТур» приглашает всех желающих отметить праздник Пасхи, совершив восхождение на Священную вершину Ауш-тау.
Сюжет
Тюмень

В 180-и километрах от Челябинска расположена известная и почитаемая мусульманами во всем мире — гора Ауш-тау с могилами трех праведников на вершине и святым источником Аулия.

Как сообщают организаторы, треккинг на Ауш-тау является самым простым из всех программ и не требует специальной альпинистской подготовки. Сопровождать команду будет опытный инструктор. Кроме того, в планах посещение церкви Вознесения, которая находится в соседнем поселке.

«В прошлом году мы уже проводили такой турпоход и он очень понравился участникам. В планах размещение на туристической базе, которая больше напоминает санаторий, а также спортивно-развлекательная программа ждет гостей сразу после въезда на территорию парка. В этом году подали заявки семейные пары с детьми, но это не означает, что для любителей путешествий треккинг будет не интересен. Любоваться панорамными видами с вершины Ауш-тау, погулять по Южному Уралу и активно отдохнуть — никому не помешает», — отмечают организаторы треккинга.

Набор в группу продолжается. Отъезд 19 апреля, обратно 20 апреля . дополнительную информацию модно получить на сайте Тюменской региональной федерации альпинизма.

Фото: myotpusk.com

#Новости#Тюмень#Поход#Тюменская региональная федерация альпинизма#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25