Студенческая весна подарит Тюмени арт-объект

Как рассказала руководитель концертно-административной службы Мария Леонова, арт-объект получил название «Весна 360», что означает творчество на 360 градусов.
«Сам объект представляет собой фасады зданий, в окна которых пришла весна. А сверху большие буквы СТУД обклеены фотографиями с участниками прошлых фестивалей. Кроме того, символ студенческой весны — кот также присутствует на фигуре», — поделилась она.
Открытие фестиваля и арт-объекта пройдет в ТРЦ «Кристалл», начало в 13 часов. Для гостей мероприятия выступят лауреаты XVIII Областного фестиваля «Студенческая весна» — хореографическая студия «АКЦЕНТ».
Добавим, областной фестиваль «Студенческая весна» является заключительной частью конкурсов творческих коллективов средних специальных и высших учебных заведений Тюменской области, а так же отборочным туром Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На фестивале будущие специалисты представляют свои работы в направлениях: журналистика, театр, оригинальный жанр, мода, хореография, музыка, интеллектуальные игры.
XIX Областной фестиваль «Студенческая весна», признанный самым престижным конкурсом среди молодежных творческих коллективов, в этом году пройдет в спортивном комплексе Зодчий.
Фото: fadm.gov.ru