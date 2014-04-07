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Студенческая весна подарит Тюмени арт-объект

7 апреля 2014, 16:56
Арт-объект в честь XIX Областного фестиваля «Студенческая весна» откроют в Тюмени 10 апреля.
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Тюмень

Как рассказала руководитель концертно-административной службы Мария Леонова, арт-объект получил название «Весна 360», что означает творчество на 360 градусов.

«Сам объект представляет собой фасады зданий, в окна которых пришла весна. А сверху большие буквы СТУД обклеены фотографиями с участниками прошлых фестивалей. Кроме того, символ студенческой весны — кот также присутствует на фигуре», — поделилась она.

Открытие фестиваля и арт-объекта пройдет в ТРЦ «Кристалл», начало в 13 часов. Для гостей мероприятия выступят лауреаты XVIII Областного фестиваля «Студенческая весна» — хореографическая студия «АКЦЕНТ».

Добавим, областной фестиваль «Студенческая весна» является заключительной частью конкурсов творческих коллективов средних специальных и высших учебных заведений Тюменской области, а так же отборочным туром Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На фестивале будущие специалисты представляют свои работы в направлениях: журналистика, театр, оригинальный жанр, мода, хореография, музыка, интеллектуальные игры.

XIX Областной фестиваль «Студенческая весна», признанный самым престижным конкурсом среди молодежных творческих коллективов, в этом году пройдет в спортивном комплексе Зодчий.

Фото: fadm.gov.ru

#Новости#Областная студенческая весна#Тюмень#Саша#Общество
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