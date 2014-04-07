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Похититель номеров отправится под суд

7 апреля 2014, 12:43
Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя поселка Боровский Ильдара Каримова. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ — он похитил номерные знаки и пытался получить за них деньги.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, расследованием было установлено, что молодой человек в период с 3 по 6 июля 2013 года в поселке Боровский похитил государственные регистрационные знаки с шести автомобилей, большинство из которых — иномарки. После кражи Каримов под щетками стеклоочистителей оставлял записку следующего содержания: «Если нужен номер авто, пиши смс (в записке был указан номер сотового телефона)». За возврат номерных знаков злоумышленник требовал от 2 до 3 тысяч рублей.

Несколько потерпевших обратились в полицию, которая и пресекла 6 июля противоправную деятельность Каримова. По месту его жительства были обнаружены и изъяты краденые номерные знаки, которые возвращены законным владельцам.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство) предусматривает ограничение свободы на срок до 4 лет либо лишение свободы на срок до 4 лет.

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