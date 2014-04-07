Похититель номеров отправится под суд

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, расследованием было установлено, что молодой человек в период с 3 по 6 июля 2013 года в поселке Боровский похитил государственные регистрационные знаки с шести автомобилей, большинство из которых — иномарки. После кражи Каримов под щетками стеклоочистителей оставлял записку следующего содержания: «Если нужен номер авто, пиши смс (в записке был указан номер сотового телефона)». За возврат номерных знаков злоумышленник требовал от 2 до 3 тысяч рублей.