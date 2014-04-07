nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Горожане провели спортивные выходные

7 апреля 2014, 11:31
Тюменцы провели активные выходные. В воскресенье, 6 апреля, на Цветном бульваре прошла массовая зарядка, а возле отеля Vostok тренеры детско-юношеской школы олимпийского резерва «Прибой» устроили для горожан большой спортивный праздник.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в областном центре профилактики и реабилитации, в массовой зарядке приняли участие порядка тысячи человек. Тюменцы повторяли движения за фитнес-инструкторами академии профессионалов фитнеса, пробовали свои силы на площадке по игре в мини-гольф, участвовали в мастер-классах по скандинавской ходьбе, йоге, фитнес-аэробике. Кроме того, в рамках областного профилактического марафона «Тюменская область — территория независимости!» по Цветному бульвару прошел спортивный парад.

Не менее весело было на площади у отеля Vostok. Представители СДЮШОР «Прибой» провели открытые тренировки по аэробике и скандинавской ходьбе. Тюменцы от мала до велика перетягивали канат, прыгали через длинную скакалку, участвовали в спартакиаде.

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Спорт#Тюмень#Здоровый образ жизни#Таня
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25