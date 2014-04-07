Горожане провели спортивные выходные

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в областном центре профилактики и реабилитации, в массовой зарядке приняли участие порядка тысячи человек. Тюменцы повторяли движения за фитнес-инструкторами академии профессионалов фитнеса, пробовали свои силы на площадке по игре в мини-гольф, участвовали в мастер-классах по скандинавской ходьбе, йоге, фитнес-аэробике. Кроме того, в рамках областного профилактического марафона «Тюменская область — территория независимости!» по Цветному бульвару прошел спортивный парад.