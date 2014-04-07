Городская электричка: 2 этапа воплощения проекта

Об этом в минувшую пятницу на конференции «Безопасность дорожного движения» заявил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.
В рамках реализации проекта «Городской электропоезд в городе Тюмени» правительством Тюменской области совместно с ОАО «Российские железные дороги» определен маршрут следования городской электрички от ст. Войновка до ст. Утяшево с семью промежуточными станциями. Его протяженность составляет около 20 км, примерное время в пути между двумя конечными станциями — порядка 40 минут.
На сегодняшний день специалистами Главного управления строительства Тюменской области совместно с представителями ОАО «РЖД» и администрацией города проработан вопрос сопряжения остановочных пунктов по пути следования городской электрички с автотранспортной инфраструктурой, отмечают в пресс-службе ведомства.
Сам проект может быть реализован в два этапа. Первый из них — запуск поезда на уже существующей железнодорожной инфраструктуре. Второй заключается в строительстве отдельных главных путей для организации тактового движения городского электропоезда.
В настоящее время рассматривается возможность организации удобного для жителей микрорайонов времени отправления и прибытия электрички, чтобы ее пассажиры могли утром отправиться на работу, а вечером — вернуться домой, минуя городские пробки.
Стоимость проезда на электричке будет соотносима со стоимостью проезда в автобусах — для этого предусмотрен механизм субсидирования стоимости билета.
Между тем, загруженность Транссибирской магистрали на участке следования электрички на сегодняшний день является препятствием для реализации этого проекта в полной мере. Из-за плотного движения поездов на существующих железнодорожных путях возникают сложности в согласовании расписания электрички в часы пик. Таким образом, возникает необходимость строительства дополнительного главного пути, по которому можно было бы пустить городской электропоезд, новых платформ, пешеходных мостов, путепроводов и необходимой инфраструктуры. Это гораздо более капиталоемкий проект запуска городской электрички, но и такой вариант обсуждается с ОАО «РЖД».
В настоящее время Главное управление строительства Тюменской области совместно с ОАО «РЖД» разрабатывает техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования данного проекта, которое затем будет представлено в Министерство транспорта Российской Федерации. После этого будет решаться вопрос о софинансировании проекта из федерального бюджета.