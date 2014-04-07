Городская электричка: 2 этапа воплощения проекта

Между тем, загруженность Транссибирской магистрали на участке следования электрички на сегодняшний день является препятствием для реализации этого проекта в полной мере. Из-за плотного движения поездов на существующих железнодорожных путях возникают сложности в согласовании расписания электрички в часы пик. Таким образом, возникает необходимость строительства дополнительного главного пути, по которому можно было бы пустить городской электропоезд, новых платформ, пешеходных мостов, путепроводов и необходимой инфраструктуры. Это гораздо более капиталоемкий проект запуска городской электрички, но и такой вариант обсуждается с ОАО «РЖД».