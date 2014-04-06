У детей мигрантов будут снимать отпечатки пальцев

На официальном сайте подготовки правовых актов размещен законопроект, согласно которому Федеральная миграционная служба будет снимать отпечатки пальцев у детей мигрантов, прибывающих в Россию, с шести лет. В пресс-службе ФМС уточнили, что предложено установить минимальный возраст дактилоскопирования не шесть, как сообщалось раньше, а 12 лет. Об этом пишет «РИА Новости».