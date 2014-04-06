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У детей мигрантов будут снимать отпечатки пальцев

6 апреля 2014, 16:47
Отпечатки пальцев у детей приезжающих в РФ мигрантов предлагается брать с 12 лет для удостоверения их личности и защиты интересов во время пребывания в стране.
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Тюмень

На официальном сайте подготовки правовых актов размещен законопроект, согласно которому Федеральная миграционная служба будет снимать отпечатки пальцев у детей мигрантов, прибывающих в Россию, с шести лет. В пресс-службе ФМС уточнили, что предложено установить минимальный возраст дактилоскопирования не шесть, как сообщалось раньше, а 12 лет. Об этом пишет «РИА Новости».

«Для детей иностранных граждан, не знающих русского языка, оказавшихся в чужой стране, дактилоскопия становится единственной возможностью удостоверения личности. Эта мера была введена с единственной целью — защита интересов несовершеннолетних граждан», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве разъяснили, что законопроектом поднята возрастная планка для прохождения дактилоскопической регистрации детей иностранцев, прибывших в РФ. Возраст был выбран по аналогии с оформлением загранпаспортов для граждан РФ и норма соответствует требованиям ряда зарубежных стран.

Отпечатки будут брать у детей из семей беженцев и ходатайствующих о предоставлении убежища, либо признании беженцем, получающих разрешение на временное проживание или вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание.

Фото: fhm.ru

#Новости#Управление ФМС#Тюмень#Саша#Общество
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