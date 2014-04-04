Выставка, на которую вдохновил БГ

На создание данной выставки художника и поэта Олега Федорова вдохновила песня Бориса Гребенщикова «Сны о чем-то большем», которую очень душевно исполнил Евгений Панков из группы «Иван Гог». Идейный вдохновитель выставки выбрал эту песню не случайно: многие работы художников, участвующих в ней, написаны как раз в тот период, когда эта песня была популярна.