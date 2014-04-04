Выставка, на которую вдохновил БГ

В галерее «Новый свет» (Герцена, 82, 2 этаж) прошло открытие выставки современного искусства «Сны о чем-то большем». Только переступив порог галереи, я ощутила себя окутанной предрассветной дымкой. Последний, самый сладкий сон, весна, надежда… Все это можно было увидеть и почувствовать в галерее со второго апреля.
На открытии «Снов» в стенах галереи собралось неожиданно много людей. Сюда пришли начинающие и действующие художники, организаторы и просто люди, ценящие искусство. Светлое помещение, разнообразие фактур, запах мандаринов и шампанского, молодые художники, делающие наброски на ходу: вся атмосфера располагала к уюту.
Выставка была собрана и организована самими художниками при поддержке благотворительного фонда «Признание». Как шутливо заметил один из художников Михаил Гардубей: «Художники — это люди, которые показывают вам искусство на свои деньги».
Экспозиция объединила работы таких талантливейших тюменских художников, как Юрий Юдин, Михаил Гардубей, Михаил Захаров, Ольга Трофимова, Александр Чемакин, Владимир Глухов, Екатерина Быкова, Сергей Шаповал, Анастасия Газеева, Александр Кухтерин и многих других.
На создание данной выставки художника и поэта Олега Федорова вдохновила песня Бориса Гребенщикова «Сны о чем-то большем», которую очень душевно исполнил Евгений Панков из группы «Иван Гог». Идейный вдохновитель выставки выбрал эту песню не случайно: многие работы художников, участвующих в ней, написаны как раз в тот период, когда эта песня была популярна.
«Очень теплая обстановка, очень приятное окружение. Хочется попить кофе, поговорить, послушать хорошую музыку», — отметил председатель тюменского отделения Союза художников России Александр Новик и все собравшиеся с ним согласились.
Выставка будет открыта почти месяц.
Надежда Парилова