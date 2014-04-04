Наталья Кузнецова: Чаще сомневайтесь и заглядывайте в словарь

— Много пунктуационных ошибок. Как часто говорят люди, и не только журналисты: «Ну с орфографией-то у меня всё хорошо, а вот пунктуация хромает. Где эти запятые ставить? Упомнишь разве? Там ещё где-то тире должно быть, а где-то двоеточие…». На самом деле природа орфографии и пунктуации разная. Если орфографический навык - это во многом навык зрительной памяти, то в пунктуации всё не так просто. Там невозможно запомнить где запятая, а где тире. Если не понимаешь логику текста, то запятые не расставишь. Основной принцип русской орфографии — это синтаксис, то есть нужно знать, где одна грамматическая основа, где другая, где какие отношения: противопоставления часто выделяются с помощью тире, а разъяснения - при помощи двоеточия. То есть всё это нужно понимать. На этом держится пунктуация, она во многом отражает и логику, и структуру предложения. Пунктуационных ошибок больше потому, что мы часто не понимаем сами, что хотим сказать.