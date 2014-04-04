Наталья Кузнецова: Чаще сомневайтесь и заглядывайте в словарь

«Безграмотные!», «Они портят русский язык!», «Они же для людей пишут» — подобные высказывания в адрес журналистов можно прочитать на различных форумах, где затронута тема чистоты русской речи.
В последнее время на просторах сети Интернет всё чаще появляются различные видеоролики со съёмок тех или иных программ. Они показывают комичные или нелепые ситуации, связанные с ошибками или оговорками журналистов. Появилась тенденция обвинять российские СМИ в безграмотности.
Разобраться в том, кто прав — журналисты или народ — нам помогла преподаватель Тюменского государственного университета, кандидат филологических наук Наталья Кузнецова.
На каком уровне, на ваш взгляд, сейчас находится грамотность российских СМИ?
— На достойном уровне. В общем-то, журналисты народ грамотный. Я на самом деле так думаю. Просто сформировался некий штамп, что работники СМИ портят русский язык, что они абсолютно все безграмотны. По-моему, это не так. Например, русские журналисты вспомнили, что по старым нормам следует склонять географические наименования на «-ово», «- ево», «-ино», «-ыно». В одно время русскоязычное население забыло об этом правиле, и сейчас, в общем то, далеко не все ему следуют. Говорят, например «были в Кемерово», вместо «были в Кемерове», «в Иваново», вместо «в Иванове». Кроме склонения географических названий, журналисты возрождают старые нормы в области, ударений, типа дЕньгами. К тому же большинство журналистов просто трясёт от слова «ложить», ударения «звОнит» и т. д.(улыбается)
Если вспомнить случаи безграмотной речи журналиста, то как вы думаете, почему так происходит?
— Может человек «попал не туда», если он абсолютно безграмотный. Всё-таки журналистика — это работа с публицистическим словом, журналист должен иметь некоторое языковое чутьё, желательно развитое. Часто журналист не понимает, что текст будут читать, не слыша его. В устной речи есть интонации, мы любое слово можем подчеркнуть интонационно. В письменной речи такого нет. Тот же смысл мы должны передать на письме так, чтобы собеседник нас понял. В этом случае важен порядок слов. В письменной речи русского языка последнее слово всегда ударное, логическое ударение читатель ставит именно на него. Пишущий должен это понимать и располагать главное слово перед точкой, запятой и т. д.
Встречаются, конечно, люди, которые допускают совершенно странные ошибки, а излагают мысли интересные. Это какой-то особый случай. Может, в детстве был некий дефект развития, который не устранили, и это тянется за человеком. Кстати, скажу, что понятие врождённая грамотность очень неопределённое, оно включает в себя много аспектов и умений. Не знаю, есть ли люди с врождённой грамотностью. У других же, скорее, просто развиты навыки зрительного анализа и зрительная память.
Какие ошибки вы чаще всего встречали в СМИ?
— Много пунктуационных ошибок. Как часто говорят люди, и не только журналисты: «Ну с орфографией-то у меня всё хорошо, а вот пунктуация хромает. Где эти запятые ставить? Упомнишь разве? Там ещё где-то тире должно быть, а где-то двоеточие…». На самом деле природа орфографии и пунктуации разная. Если орфографический навык - это во многом навык зрительной памяти, то в пунктуации всё не так просто. Там невозможно запомнить где запятая, а где тире. Если не понимаешь логику текста, то запятые не расставишь. Основной принцип русской орфографии — это синтаксис, то есть нужно знать, где одна грамматическая основа, где другая, где какие отношения: противопоставления часто выделяются с помощью тире, а разъяснения - при помощи двоеточия. То есть всё это нужно понимать. На этом держится пунктуация, она во многом отражает и логику, и структуру предложения. Пунктуационных ошибок больше потому, что мы часто не понимаем сами, что хотим сказать.
Если говорить об устной речи журналистов — как часто в ней встречаются ошибки и какие?
— Вообще устная речь — это большой труд для любого человека. Большие мозговые затраты, затраты мысли, внимания и т. д. В чём устная речь трудна? В том, что человек одновременно говорит и думает над другой частью фразы. Из-за этого возникают речевые колебания, различные сбои. Часто это оформляется с помощью так называемых слов-паразитов. Это явление закономерное, потому что, повторюсь, устная речь — огромный труд для любого человека. Слова-паразиты говорящему помогают, он тем самым берёт некоторую паузу и завершает высказывание. Слушателю же они доставляют дискомфорт, потому что одно и то же слово, как и любой звук, когда повторяется бесконечно, вызывает раздражение. Чтобы этого избежать, нужно контролировать свою речь, быть очень внимательным. Не всегда это удаётся журналистам. В их речи слова-паразиты возникают часто. От этого и их мысли, даже если они интересные, слушать неприятно. С ударениями тоже проблемы, но не сказала бы, что какие-то серьёзные.
Какая страшнейшая ошибка журналиста?
— Таких не бывает, бывают смешнейшие. У меня целая коллекция есть. Например, когда пишут 19-летняя как «19», дефис, «я». Мне вот непонятна одна пунктуационная ошибка, когда в начале предложения обособляют обстоятельства, например : «В Тюмени(запятая) состоялась конференция.», зачем запятую ставить после «Тюмени», там даже паузы нет, это просто непонятно. У меня есть предположение, что это влияние английского языка, но слишком уж часто эта ошибка встречается. Мы же все не читаем постоянно английские тексты, чтобы это вошло в привычку.
Какие вы заметили тенденции в письменной речи российских СМИ?
— Их речь становится более сегментированной. То есть, сейчас журналисты всё чаще делят какие-либо большие мысли на части. При помощи парцелляции, например, или тире, чтобы подчеркнуть обе части предложения. Это не мной замечено, многие исследователи об этом пишут. Мысли журналистов не плавно развиваются, а как бы скачками. Говоря о журналистских текстах, я опираюсь на качественную прессу. Тот же самый «Русский Репортёр», который распространён среди журналистов. В современных журналах, претендующих на качество, я думаю, всё с грамотностью нормально. Если говорить о серьёзных телеканалах, то там тоже люди стараются говорить грамотно. Часто выступают в телепередачах простые люди, не журналисты, которые говорят «без бумажки». Их речь, конечно, отличается от журналистской, но это другая проблема. Зато там можно услышать, как действительно говорит народ.
Какие ещё качественные издания вы бы посоветовали?
— Из наших… «Вслух.ру» хорошо пишет, «Тюменский курьер», «Тюменские известия». Там много выпускников филфака работает, они стараются следить за своей речью.
Сами вы пишете?
— Да. Сейчас, к сожалению, забросила, но раньше я вела блог на сайте «Тюменских известий», и там же раньше публиковалась. Излагала свои мысли о русском языке, факты, наблюдения. Пишу, стараюсь писать. Раньше ещё работала в пресс-службе государственной статистики, давно. Там писала заметки на темы статистики, было очень интересно.
Наверняка ваши бывшие студенты приходят к вам за советами. Какие вопросы они задают?
— Они часто задают вопросы о том, есть ли какое-либо слово в русском языке. Вообще, если кто-то его произнёс, то оно, возможно, существует. С другой стороны, если слово употребил один человек, то возможно оно существует в словаре конкретной личности. Ещё может быть, что слово это жаргонное, то есть оно есть в русском языке, но не в литературном. Вот недавно мне студентка рассказывала: " Мы текст готовим про рестораны города Тюмени, и один человек постоянно произносит слово паназия. Оно вообще существует?». В словаре нет. Но если он его произносит, то, наверное, слово жаргонное. Я знаю, что среди рестораторов есть выражение «паназианская кухня», может он её сократил до «паназия». Подходят иногда с вопросом о том, когда какие кавычки использовать. Тут я рекомендую обращаться к справочникам под редакцией Минченко. Часто с вопросами о пунктуации подходят.
Какие советы вы могли бы дать молодым журналистам?
— Прежде всего, пусть смотрят в правила русской орфографии и пунктуации. Есть прекрасные словари, в частности «грамота.ру», все этот словарь знают. Там можно проверить почти любое слово. Сам этот портал создавался специально для работников СМИ. Что посоветовать… чаще сомневаться. Некоторые привыкли говорить так или иначе и думают, что это норма. Чаще сомневайтесь и заглядывайте в словарь. Нужно понимать структуру языка, понимать, где искать ответы на вопросы, и больше работать со словом.
Вера Малова
Фото: Виктория Ющенко