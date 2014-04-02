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Тюменцев зовут на массовую зарядку

2 апреля 2014, 16:30
В преддверии Всемирного дня здоровья на Цветном бульваре в Тюмени пройдет массовая зарядка. Всех желающих принять участие в мероприятии ждут 6 апреля с 14.00 до 16.00.
Сюжет
Тюмень

Акция пройдет в рамках областного профилактического марафона «Тюменская область — территория независимости!». Жителей города ждет зарядка со звездами тюменского спорта и фитнес-инструкторами академии профессионалов фитнеса, а также спортивный парад и интерактивные площадки спортивных учреждений и клубов. Желающие смогут попробовать свои силы на площадке по игре в мини-гольф, стать участниками мастер-классов по скандинавской ходьбе, йоге, фитнес-аэробике и др. Для детей и подростков будет организована развлекательная программа «Веселые старты» с розыгрышем призов, отметили в областном центре профилактики и реабилитации.

Самые активные участники получат фирменные призы от генерального спонсора мероприятия — компании «Ростелеком», абонементы на посещение фитнес-клубов и сувенирную продукцию Олимпийских игр в Сочи. Самому эрудированному достанется главный приз — туристическая палатка.

Организаторы приглашают всех провести этот день в компании здоровых людей и вдоволь насладиться занятиями спортом на свежем воздухе.

#Новости#Здоровый образ жизни#Тюмень#Таня#Спорт
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