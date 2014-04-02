Тюменцев зовут на массовую зарядку

Акция пройдет в рамках областного профилактического марафона «Тюменская область — территория независимости!». Жителей города ждет зарядка со звездами тюменского спорта и фитнес-инструкторами академии профессионалов фитнеса, а также спортивный парад и интерактивные площадки спортивных учреждений и клубов. Желающие смогут попробовать свои силы на площадке по игре в мини-гольф, стать участниками мастер-классов по скандинавской ходьбе, йоге, фитнес-аэробике и др. Для детей и подростков будет организована развлекательная программа «Веселые старты» с розыгрышем призов, отметили в областном центре профилактики и реабилитации.